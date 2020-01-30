Адвокат заявил о требовании прокурора считать действия Хачатурян обороной

По словам Алексея Паршина, защитника одного из девушек, это означает прекращение уголовного преследования сестер Хачатурян. Следствие обвиняло их в убийстве отца по предварительному сговору

Сестры Ангелина (на переднем плане) и Крестина Хачатурян в суде (Фото: ТАСС)

Генпрокуратура обязала следователей переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

Он пояснил, что замгенпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия «не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего». В частности, по его мнению, следователи не учли, что у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на посягательства отца, которые представляли реальную угрозу для их жизни и здоровья. Таким образом, Гринь расценил действия девушек как совершенные в пределах необходимой обороны, что «влечет за собой прекращение уголовного преследования», уточнил Паршин.

В начале декабря 2019 года СК отчитался о завершении расследования дела сестер Хачатурян. По версии следствия, 27 июля 2018 года Мария, Крестина и Ангелина «по предварительному сговору» нанесли отцу ранения ножом и молотком и убили его (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Мотивом для этого стала «личная неприязнь» девушек к отцу, так как он на протяжении длительного времени причинял им «физические и психические страдания», пришли к выводу в СК. «Коммерсантъ» и ТАСС писали, что генпрокуратура обнаружила в обвинительном заключении нарушения.

Защита девушек настаивала, что действия девушек на фоне многолетнего насилия, в том числе сексуального, являются необходимой самообороной. В Москве и других городах России неоднократно проходили уличные акции в поддержку сестер.