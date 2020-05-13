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Адвокат сестер Хачатурян заявил об отказе СК смягчать обвинение

Представитель защиты заявил, что следователи не прислушались к позиции Генеральной прокуратуры. Адвокат одной из девушек сообщила РБК, что в этом случае позиция СК будет обжалована
Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (слева)
Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (слева) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Следственный комитет после дополнительного расследования по делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца не стал учитывать мнение Генеральной прокуратуры и отказался переквалифицировать их действия с убийства по предварительному сговору на самооборону. «Нас уведомили следователи об окончании следственных действий. Мы сейчас будем знакомиться с материалами и ждать реакции от Генпрокуратуры», — рассказал РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

В свою очередь адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян рассказала РБК, что о позиции СК после дополнительного расследования ей стало известно из новостей. «Нам никто пока никакой информации не предоставлял. Будем проверять. Мы убеждены, что в материалах дела вполне достаточно доказательств того, что действия девушек происходили в пределах необходимой обороны, и, соответственно, будем обжаловать действия следствия в прокуратуре», — сказала она.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко.

Адвокат заявил о требовании прокурора считать действия Хачатурян обороной
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Сестры Ангелина (на переднем плане) и Крестина&nbsp;Хачатурян&nbsp;в суде

По данным следствия, сестры Хачатурян (Крестина, Мария и Ангелина) убили своего 54-летнего отца Михаила летом 2018 года. В декабре 2019 года по итогам следствия был сделан вывод, что преступление они совершили «по предварительному сговору» из-за «личной неприязни», возникшей из-за «физических и психических страданий». Дело рассматривалось по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК.

Генпрокуратура не согласилась с выводами следствия, опираясь на результаты экспертизы Института им. Сербского и доказанных эпизодов преступлений Михаила Хачатуряна. Выяснилось, что девушки на протяжении нескольких лет страдали от издевательств и домогательств со стороны отца и находились в длительной психотравмирующей ситуации. В этой связи прокуратура предложила считать их действия вынужденной обороной.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: СК, Генпрокуратура
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