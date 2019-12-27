СМИ узнали об отказе прокуратуры утвердить обвинения по делу Хачатурян

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, пишут «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники.

В Генпрокуратуре сочли, что в обвинительном заключении есть нарушения. «Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали», — заявил собеседник агентства.

По данным газеты, решение о возврате дела в Следственный комитет принял змгенпрокурора Виктор Гринь. Привлечь к ответственности следствие предлагало двух старших сестер — Кристину и Ангелину, младшая, Мария, на момент преступления была несовершеннолетней, СК и эксперты пришли к выводу, что она была невменяемой, пишет «Коммерсантъ».

Сестер задержали летом 2018 года, их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж», ч. 2, ст. 105 УК). Изначально они были арестованы, но затем меру пресечения им заменили на запрет определенных действий. Младшую, Марию, признали невменяемой, ее дело вынесли в отдельное производство.