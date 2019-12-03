СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве отца тремя сестрами Хачатурян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 27 июля 2018 года Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался.

Мотивом для этого стала «личная неприязнь» девушек к отцу, так как он на протяжении длительного времени причинял им «физические и психические страдания», пришли к выводу в СК. Ведомство указывает, что последнее обстоятельство следствие учло как смягчающие.

В СК отметили, что по делу в отношении двух старших сестер (Крестины и Ангелины) было собрано достаточно доказательств, его направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следствие считает, что они могли осознавать свои действия. Дело в отношении младшей сестры (Марии) также направили прокурору, но с постановлением о применении «принудительной меры медицинского характера».