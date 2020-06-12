Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Опасность риска распространения заболевания в стране уменьшилась, но она, скорее всего, сохранится до массового применения вакцины, считает Елена Малинникова

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.

«Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», — считает она.

Малинникова отметила, что о полной победе над заболеванием говорить еще рано, поскольку его продолжают регистрировать в регионах. Инфекционист заявила о важности соблюдения индивидуальных мер защиты в период снятия ограничений, отметив, что россиян ожидает «проверка на зрелость». «От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — подчеркнула она.

Чтобы не подвергнуть себя риску заражения, специалист посоветовала соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, носить маску и перчатки в общественных местах, соблюдать дистанцию и избегать массовых мероприятий. Она напомнила, что источником вируса являются также и те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, и призвала в случае недомогания отказаться от поездок на отдых в парк, лес или на дачу.