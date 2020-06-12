Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей Общество, 18:26 ФОМС уточнил условия для госпитализации заболевших COVID-19 Общество, 18:18 Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре Общество, 18:17 Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе в Нижневартовске Бизнес, 18:09 СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна Спорт, 18:03 Дайджест футурологии № 10: биомедицина, Метрополис в Китае и афрофутуризм Футурология, 18:00  Семин раскрыл подробности переговоров «Локомотива» с Дзюбой Спорт, 17:55 МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой Политика, 17:52 Посол США от имени Трампа поздравил россиян Политика, 17:50 Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе Общество, 17:41 «Барселона» и «Милан» заинтересовались подписанием баскетболиста Шведа Спорт, 17:34 Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка Общество, 17:29 Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО Политика, 17:20 Песков назвал шесть основных мужских качеств Общество, 17:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России

Опасность риска распространения заболевания в стране уменьшилась, но она, скорее всего, сохранится до массового применения вакцины, считает Елена Малинникова
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста Елену Малинникову.

«Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», — считает она.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Малинникова отметила, что о полной победе над заболеванием говорить еще рано, поскольку его продолжают регистрировать в регионах. Инфекционист заявила о важности соблюдения индивидуальных мер защиты в период снятия ограничений, отметив, что россиян ожидает «проверка на зрелость». «От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — подчеркнула она.

Чтобы не подвергнуть себя риску заражения, специалист посоветовала соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, носить маску и перчатки в общественных местах, соблюдать дистанцию и избегать массовых мероприятий. Она напомнила, что источником вируса являются также и те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, и призвала в случае недомогания отказаться от поездок на отдых в парк, лес или на дачу.

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При снятии ограничений власти учитывают ряд факторов, добавила Малинникова. В их числе данные по уменьшению или стабилизации числа новых случаев коронавируса, данные по росту числа обнаружения антител к COVID-19, готовность к профилактическим мерам, уровень обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты, уровень негативных проявлений, связанных с самоизоляцией (обострение хронических заболеваний, гиподинамия), и так далее.

По прогнозу ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, эпидемия коронавируса в России может завершиться в конце июля. Специалисты при этом не исключили, что в связи со снятием ограничений в стране могут появиться новые короткие волны эпидемии и рост числа зараженных.

О том, что в России возможна вторая волна коронавируса, говорили в Кремле, Роспотребнадзоре и Минздраве. Министр Михаил Мурашко считает, что ее может спровоцировать завоз заболевания из-за границы. Он отметил, что, если ситуация с COVID-19 ухудшится, в России возможно чередование карантина и его отмены.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявили более 511 тыс. случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки — 8,9 тыс. Всего в стране от заболевания умерли 6,7 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Егор Губернаторов, Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, коронавирус
Материалы по теме
В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом
Общество
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тыс. человек
Общество
Ученые рассчитали срок завершения эпидемии коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter