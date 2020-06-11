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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

В России новая вспышка коронавируса может произойти, если заболевание в страну вновь завезут из-за границы, заявил Мурашко. По его словам, в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в стране возможно чередование карантина и его отмены
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС). Он добавил, что при прогнозе по ситуации с заболеванием следует учитывать и «природно-климатические факторы».

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.

«Есть формат в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — пояснил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии COVID-19
Политика

На вопрос, допускает ли он введение подобного формата в России — чередование карантина и его отмены, глава Минздрава ответил, что подобный режим «конечно, возможен».

В Кремле также не исключили вторую волну коронавируса в России. «Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ожидают появления в России второй волны коронавируса и в Роспотребнадзоре. По словам главы ведомства Анны Поповой, она может начаться осенью и наложиться на сезонную вспышку гриппа. В случае если коронавирус «будет давать микс-инфекцию» с сезонными заболеваниями, течение болезни может быть тяжелым, предупредила она.

По словам Поповой, люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса «и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мурашко, коронавирус
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