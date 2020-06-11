Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

В России новая вспышка коронавируса может произойти, если заболевание в страну вновь завезут из-за границы, заявил Мурашко. По его словам, в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в стране возможно чередование карантина и его отмены

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще одна вспышка коронавируса в России может произойти в случае нового завоза заболевания в страну. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС). Он добавил, что при прогнозе по ситуации с заболеванием следует учитывать и «природно-климатические факторы».

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.

«Есть формат в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — пояснил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).