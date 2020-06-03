В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19

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Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 просчитывается специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», — сказал Песков.

По его словам, инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы. Пресс-секретарь президента также напомнил о существовании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, эффективность которого, по его словам, была неоднократно доказана.

В конце апреля Песков говорил об «очень большом» риске возникновения второй волны коронавируса, в связи с чем представитель Кремля предлагал осторожно снимать введенные в России ограничения. Тогда пресс-секретарь Путина утверждал, что для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения».