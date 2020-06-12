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Ученые рассчитали срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может завершится в конце июля. Такой прогноз на основе математической модели дали ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева. Доклад опубликован на сайте университета.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля ~ 524 тыс. человек», — говорится в докладе.

При этом исследователи отметили, что в связи со снятием ограничений в России возможно появление новых коротких волн эпидемии и увеличение числа зараженных коронавирусом.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Ранее рассчитать возможную дату окончания эпидемии COVID-19 попытались ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD). По прогнозу, который они дали в начале мая, пандемия в мире должна была закончиться 14 декабря, а в России — 17 августа. Позже исследователи удалили с сайта свои графики и аннулировали прогнозы из-за быстро меняющейся ситуации.

Теги: коронавирус, ученые
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