Власти Подмосковья назвали главный вызов после пандемии

Главная задача — восстановление экономики. Губернатор области Андрей Воробьев вспомнил пословицу «Где родился, там и пригодился» и отметил, что знает много людей, которые жили за границей, а теперь возвращаются на родину

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Главным вызовом после пандемии коронавируса для властей станет задача по восстановлению экономики. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в своем Instagram.

«Я считаю, что после эпидемии, после ковида главный вызов — это восстановить экономику. Вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела», — написал Воробьев.

Он сопроводил пост пословицей «где родился, там и пригодился» и добавил, что знает много людей, которые работали и жили за границей, учили там детей, а теперь возвращаются на родину. «Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения», — отметил губернатор.

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