Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и летних веранд

Спустя несколько месяцев простоя в Подмосковье должны возобновить работу ТЦ и частично открыться заведения общепита. Открытие планируется перед выходными, власти согласовывают действия с Роспотребнадзором

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Летние веранды кафе и ресторанов, а также торговые центры в Подмосковье планируют открыть перед выходными. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды [кафе и ресторанов]. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», — сказал он.

О том, что на новом этапе снятия ограничений в Подмосковье могут заработать торговые центры (ТЦ), Воробьев заявлял в начале июня. 3 июня он заявил, что ТЦ и детские сады в регионе могут быть открыты, когда власти зафиксируют устойчивое снижение прироста числа заболевших или когда появится вакцина.

Власти Подмосковья уже смягчили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, с 18 мая возобновилось бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ. Помимо этого власти разрешили вернуться к работе промышленным предприятиям. В регионе отменен пропускной режим. С 1 июня в области разрешили работу салонов красоты, химчисток, саун.