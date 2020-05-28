В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки

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Библиотеки в Московской области возобновили работу для посетителей, однако попасть в них можно будет по предварительной записи. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

То же самое касается автокинотеатров, расположенных в регионе. Из документа следует, что на них не распространяются ограничения о приостановке деятельности с 28 марта по 14 июня.

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