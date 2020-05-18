Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих

Глава Подмосковья сообщил, что на территории региона в активной фазе находятся 225 строек, на 197 из которых с 18 мая вышли рабочие. Допуск к работе получили до полумиллиона человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.

«Математика — точная наука. <...> Я думаю, это где-то 350–500 тыс. человек. У нас большая стройка, вы знаете, но [прыгать] с места в карьер — так не получается. То есть хоть предприятия и готовились к новым стандартам, все равно нужно время, чтобы восстановить [работу], чтобы убедиться, что субподрядчики набрали необходимые ресурсы для достройки домов», — заявил Воробьев.

Губернатор уточнил, что сейчас на всей территории области в активной фазе находятся 225 строительных площадок. «Вышли [на работу] сегодня где-то на 197 [площадках]. То есть не на все», — отметил он.

По его словам, подмосковные власти внимательно следят за тем, чтобы на каждой стройке был виден темп. «Мы сейчас буквально сопровождаем каждую стройку. Мы смотрим, сколько людей работают, какие меры безопасности [соблюдаются], потому что это новая жизнь, новый стандарт», — рассказал Воробьев.