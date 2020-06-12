Власти Крыма предложили россиянам «смело бронировать» отдых

Крымские санатории и отели с 15 июня откроются для жителей республики, с 1 июля заселиться в номера смогут отдыхающие из других регионов

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

На Крымском полуострове начинается «самый горячий период», с 1 июля пансионаты, санатории и гостиницы региона будут открыты для всех жителей России, которые уже могут начать бронировать свой отдых. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает ТАСС.

«Крым вступает в самый горячий период. <...> С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — сказал он.

По словам Волченко, за последние два месяца на горячую линию министерства поступило почти 6 тыс. обращений от крымчан и жителей других регионов, в 80% случаев россиян интересовали возможность отдохнуть в Крыму и перенос туров. Больше всего звонков поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

9 июня глава республики Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательной двухнедельной изоляции для въезжающих в Крым из других субъектов и всеобщей самоизоляции для местных жителей. Карантин сохраняется для приезжих из-за границы, в том числе с Украины. В аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях по-прежнему будут измерять температуру и проверять гостей региона на внешние признаки простудных заболеваний.