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Власти Крыма предложили россиянам «смело бронировать» отдых

Крымские санатории и отели с 15 июня откроются для жителей республики, с 1 июля заселиться в номера смогут отдыхающие из других регионов
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

На Крымском полуострове начинается «самый горячий период», с 1 июля пансионаты, санатории и гостиницы региона будут открыты для всех жителей России, которые уже могут начать бронировать свой отдых. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает ТАСС.

«Крым вступает в самый горячий период. <...> С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — сказал он.

По словам Волченко, за последние два месяца на горячую линию министерства поступило почти 6 тыс. обращений от крымчан и жителей других регионов, в 80% случаев россиян интересовали возможность отдохнуть в Крыму и перенос туров. Больше всего звонков поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Бизнес
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

9 июня глава республики Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательной двухнедельной изоляции для въезжающих в Крым из других субъектов и всеобщей самоизоляции для местных жителей. Карантин сохраняется для приезжих из-за границы, в том числе с Украины. В аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях по-прежнему будут измерять температуру и проверять гостей региона на внешние признаки простудных заболеваний.

Своим указом Аксенов также разрешил с 15 июня жителям Крыма и Севастополя останавливаться в местных пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах. С 9 июня открыта продажа путевок.

Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

После того как власти анонсировали открытие туристического сезона на полуострове, в России выросла продажа билетов на поезда крымского направления. В связи с этим Минтранс поручил запустить новые железнодорожные маршруты, соединяющие Крым с другими российскими городами.

11 июня на новые направления открылась продажа билетов. Поезда будут курсировать по маршрутам: Симферополь — Екатеринбург, Симферополь — Кисловодск и Санкт-Петербург — Евпатория.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В начале мая глава Крыма заявил, что в этом году из-за эпидемии коронавируса на полуострове не будет обычного курортного сезона, возобновится только внутренний туризм.

Позже Аксенов попросил Роспотребнадзор смягчить требования, предъявляемые к предприятиям санаторно-курортной сферы. Он указал, что большинство организаций не смогут их выполнить. Среди избыточных мер Аксенов отметил необходимость соблюдать социальную дистанцию на пляже и превращение курортного объекта в обсерватор в случае, если там найдут заболевшего.

Автор: Громова Анна
Теги: Крым, туристы, летний отдых
Материалы по теме
Оператор открыл продажу билетов на поезда в Крым по новым направлениям
Общество
Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Бизнес
В Крыму откроют санатории и гостиницы для жителей региона
Общество
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