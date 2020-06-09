Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов

Для тех, кто будет приезжать в Крым с Украины, правило двухнедельной обсервации останется в силе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 15 июня приезжающие в Крым из других регионов России туристы освобождаются от обязанности в течение двух недель находиться на обсервации. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

«При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины», — добавил он.

Останется в силе и правило, в соответствии с которым в аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях у приезжих продолжат измерять температуру и проверять на наличие внешних признаков ОРВИ, сообщает пресс-служба главы республики.

Одновременно с этим на территории Республики Крым отменяется режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами», — отметил в то же время Аксенов.