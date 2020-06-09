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Пандемия коронавируса ,  
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Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов

Для тех, кто будет приезжать в Крым с Украины, правило двухнедельной обсервации останется в силе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 15 июня приезжающие в Крым из других регионов России туристы освобождаются от обязанности в течение двух недель находиться на обсервации. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

«При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины», — добавил он.

Останется в силе и правило, в соответствии с которым в аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях у приезжих продолжат измерять температуру и проверять на наличие внешних признаков ОРВИ, сообщает пресс-служба главы республики.

Одновременно с этим на территории Республики Крым отменяется режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами», — отметил в то же время Аксенов.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
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Режим самоизоляции в Крыму был введен с 3 апреля, при этом срок его окончания неоднократно переносился. О том, что въезжающие в Крым граждане, не имеющие крымской прописки или собственного жилья на территории республики, будут на 2 недели изолированы в обсерваторы, было объявлено в конце апреля.

Ранее глава Крыма своим указом разрешил местным пансионатам, домам отдыха, санаториям и гостиницам принимать с 15 июня жителей Крыма и Севастополя

Во вторник, 9 июня, глава Крыма сообщил, что за предыдущие сутки в регионе выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений увеличилось до 457.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Крым, туризм
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