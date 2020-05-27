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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

По мнению Сергея Аксенова, требования о социальной дистанции на пляжах и обязательном тестировании туристов все предприятия туристической отрасли выполнить не смогут
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.

«Крым обратился в Правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», — сообщил он.

Так, в числе невыполнимых требований он назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов, приезжающих в регион. Также власти Крыма просят отменить предписание, по которому курортный объект, например гостиница, где были выявлены больные, после этого превращается в обсерватор.

Еще одним избыточным требованием Аксенов назвал соблюдение социальной дистанции на пляжах. «Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — объяснил он.

При этом, подчеркнул Аксенов, в силе останутся все требования по санитарной безопасности и госпитализации больных.

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев в условиях эпидемии
Общество
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Рекомендации по работе санаториев во время эпидемии Роспотребнадзор дал 20 мая. Отдыхающих ведомство предложило размещать в номерах по одному, если речь не идет о семьях. Сотрудники санаториев должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее чем за неделю до выхода на работу. Помимо этого руководству санаториев рекомендовано проводить тестирование на COVID-19 среди персонала как минимум раз в неделю.

В начале мая Аксенов заявлял, что регион вряд ли будет готов принимать туристов из других регионов с началом курортного сезона. Уже тогда глава региона отмечал, что угрозу для туристической отрасли представляют некоторые требования санитарной безопасности, в том числе превращение гостиниц в обсерваторы при обнаружении там случаев заболевания.

24 мая Аксенов заявил, что граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе. Это коснется приезжающих «по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти», сказал он.

Согласно последним официальным данным в Крыму выявлено 349 случаев заболевания COVID-19, три человека умерли. Еще 160 случаев коронавируса диагностировали в Севастополе, трое скончались. С 12 мая в Крыму введен масочный режим.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Крым, туристы, Сергей Аксенов
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