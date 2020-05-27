Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

По мнению Сергея Аксенова, требования о социальной дистанции на пляжах и обязательном тестировании туристов все предприятия туристической отрасли выполнить не смогут

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.

«Крым обратился в Правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», — сообщил он.

Так, в числе невыполнимых требований он назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов, приезжающих в регион. Также власти Крыма просят отменить предписание, по которому курортный объект, например гостиница, где были выявлены больные, после этого превращается в обсерватор.

Еще одним избыточным требованием Аксенов назвал соблюдение социальной дистанции на пляжах. «Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — объяснил он.

При этом, подчеркнул Аксенов, в силе останутся все требования по санитарной безопасности и госпитализации больных.