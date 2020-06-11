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Оператор открыл продажу билетов на поезда в Крым по новым направлениям

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Открылась продажа билетов на поезда по новым направлениям в Крым, в первый день продано больше 4 тыс. билетов. Об этом РБК сообщил представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Продажа билетов на анонсированные маршруты открыта сегодня. На текущий момент продано более 4 тыс. билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям», — сказал он.

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Фото: Mark Kolbe / Getty Images

В сообщении компании, поступившем в РБК, указано, что билеты можно приобрести как в купейные, так и в плацкартные вагоны. По открывшимся направлениям составлено следующее расписание.

Поезд по направлению Симферополь — Екатеринбург будет курсировать раз в неделю с остановками в Казани, Саранске, Пензе и Балашове. Первый состав отправится из Симферополя 28 июня. На обратном направлении поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Первый состав из Екатеринбурга выедет 30 июня, в Симферополь он прибудет 3 июля.

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Поезд по маршруту Симферополь — Кисловодск будет ходить два раза в неделю. Предусмотрены остановки в Минеральных водах, Армавире, Краснодаре. Первый состав из Симферополя отправится 29 июня.

Поезд Санкт-Петербург — Евпатория будет курсировать через день с остановками в Рязани, Мичуринске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала Петербурга 1 июля.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После того как глава Крыма Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, выросли продажи билетов на поезда по этому направлению. В связи с этим министр транспорта Евгений Дитрих поручил открыть новые маршруты, связывающие Крым с другими российскими городами.

Теги: Крым, поезда, продажа билетов
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