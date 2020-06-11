Оператор открыл продажу билетов на поезда в Крым по новым направлениям

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Открылась продажа билетов на поезда по новым направлениям в Крым, в первый день продано больше 4 тыс. билетов. Об этом РБК сообщил представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Продажа билетов на анонсированные маршруты открыта сегодня. На текущий момент продано более 4 тыс. билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям», — сказал он.

В сообщении компании, поступившем в РБК, указано, что билеты можно приобрести как в купейные, так и в плацкартные вагоны. По открывшимся направлениям составлено следующее расписание.

Поезд по направлению Симферополь — Екатеринбург будет курсировать раз в неделю с остановками в Казани, Саранске, Пензе и Балашове. Первый состав отправится из Симферополя 28 июня. На обратном направлении поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Первый состав из Екатеринбурга выедет 30 июня, в Симферополь он прибудет 3 июля.