Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 14:14
Следователи решили требовать домашнего ареста для актера Ефремова Общество, 19:50 Ефремову предъявили обвинение Общество, 19:50 Президент UFC раскрыл местоположение «Бойцовского острова» Спорт, 19:43 Ефремова привезли в Таганский суд Общество, 19:35 Ашхабад вышел на второе место в списке самых дорогих для экспатов городов Общество, 19:30 Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком Общество, 19:27 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:20 Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности Стиль, 19:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня Общество, 19:08 Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов Спорт, 19:06 «Биткоин подорожает до $150 000». Почему это возможно Крипто, 19:05 Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Ефремову 9 июня Общество, 18:49 Пакьяо опроверг информацию о планах стать президентом Филиппин Спорт, 18:43 Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова Общество, 18:41
Общество ,  
0 

Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не давала информации о возможном повышении цен на отдых в России в 2020 году на 30%, и все сообщения об этом являются фейком. Об этом «РИА Новости» сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее газета «Известия» опубликовала материал, в котором приводились слова члена президиума АТОР Александра Курносова о возможном подорожании отдыха на российских курортах до 30%. «По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль—август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — говорил он. Курносов отмечал, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на треть из-за увеличения спроса на внутренний туризм после закрытия границ.

Ломидзе объяснила РБК, что слова Курносова были выдернуты из контекста. «Ему просто задали некие условия, нереальные в этом сезоне: если спрос будет превышать в десять раз и так далее. Если спрос будет зашкаливать, цена, естественно, будет повышаться. Это было выдернуто из контекста, и получился бред», — сказала она. Ломидзе добавила, что в этом сезоне цена будет на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снижена.

Каким будет отдых в России этим летом. Что важно знать
Бизнес
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Александр Курносов, в свою очередь, также заявил РБК о вырванных из контекста словах и смещенных акцентах. Он пояснил, что не давал прогноз, а говорил об одном из возможных сценариев.

Согласно исследованию, проведенному сервисами «Работа.ру» и «Сберавто», более половины россиян (52%) запланировали отпуск этим летом. Из них 31% совершит путешествия внутри страны, еще 18% проведут его дома, 18% поедут на дачу, 20% рассчитывают на отдых за рубежом.

Теги: АТОР, Россия, отдых, цены, новости РБК
Материалы по теме
В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%
Общество
В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе
Общество
В двух регионах России сообщили о приезде первых отдыхающих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter