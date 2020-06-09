Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) не давала информации о возможном повышении цен на отдых в России в 2020 году на 30%, и все сообщения об этом являются фейком. Об этом «РИА Новости» сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее газета «Известия» опубликовала материал, в котором приводились слова члена президиума АТОР Александра Курносова о возможном подорожании отдыха на российских курортах до 30%. «По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль—август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — говорил он. Курносов отмечал, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на треть из-за увеличения спроса на внутренний туризм после закрытия границ.

Ломидзе объяснила РБК, что слова Курносова были выдернуты из контекста. «Ему просто задали некие условия, нереальные в этом сезоне: если спрос будет превышать в десять раз и так далее. Если спрос будет зашкаливать, цена, естественно, будет повышаться. Это было выдернуто из контекста, и получился бред», — сказала она. Ломидзе добавила, что в этом сезоне цена будет на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снижена.