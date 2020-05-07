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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Крыма усомнился в начале курортного сезона из-за вируса

По словам Сергея Аксенова, пока власти рассчитывают лишь на внутренний туризм, но и он будет зависеть от дальнейших показаний Роспотребнадзора
Виды Ялты
Виды Ялты (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предположил, что нормального курортного сезона на полуострове в этом году не будет, сообщает «Крыминформ».

«Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм», — сказал он.

По словам Аксенова, власти готовят программу курортного сезона на это лето, однако «к этому должны быть показания Роспотребнадзора».

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В середине апреля руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель предположил, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется к середине лета, то поток туристов в Крым снизится на 35–55%, а число отдыхающих будет самым низким с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России.

Социолог отметил, что, по самым оптимистичным прогнозам, численность туристов сократится на 20–30%, а в худшем случае турпоток сократится до минимума, что повлечет за собой рост безработицы на 9–12%, падение доходов населения до 55–60% от среднероссийского уровня. И это при том что средняя зарплата в Крыму, по данным на январь 2020 года, составляет 67% от общероссийского показателя, а уровень безработицы выше среднероссийских показателей на 5,8%.

По данным на утро 7 мая в Крыму были выявлены 160 случаев заражения коронавирусом (32 за последние сутки). 44 человека выздоровели, один умер.

В Севастополе с начала эпидемии выявили 110 инфицированных. 16 человек выздоровели, двое умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Крым, коронавирус
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