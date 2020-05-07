Глава Крыма усомнился в начале курортного сезона из-за вируса

По словам Сергея Аксенова, пока власти рассчитывают лишь на внутренний туризм, но и он будет зависеть от дальнейших показаний Роспотребнадзора

Виды Ялты (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предположил, что нормального курортного сезона на полуострове в этом году не будет, сообщает «Крыминформ».

«Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм», — сказал он.

По словам Аксенова, власти готовят программу курортного сезона на это лето, однако «к этому должны быть показания Роспотребнадзора».

В середине апреля руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель предположил, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется к середине лета, то поток туристов в Крым снизится на 35–55%, а число отдыхающих будет самым низким с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России.