Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым
Летом этого года будет запущено движение поездов по новым направлениям из нескольких российских городов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Глава ведомства Евгений Дитрих дал соответствующее поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта после того, как глава Крыма Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, что привело к росту продаж билетов на поезда в Крым.
«С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.
Новые маршруты, оператором которых выступает компания «Гранд Сервис Экспресс», свяжут:
- Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом;
- Евпаторию с Санкт-Петербургом.