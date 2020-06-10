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Бизнес ,  
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Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Необходимость в запуске новых поездов появилась после заявления главы полуострова об открытии туристического сезона и последующем росте спроса на билеты на уже существующие маршруты
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Летом этого года будет запущено движение поездов по новым направлениям из нескольких российских городов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Глава ведомства Евгений Дитрих дал соответствующее поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта после того, как глава Крыма Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, что привело к росту продаж билетов на поезда в Крым.

«С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.

Новые маршруты, оператором которых выступает компания «Гранд Сервис Экспресс», свяжут:

  • Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом;
  • Евпаторию с Санкт-Петербургом.

В Минтрансе отмечают, что поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня. «Подробнее с расписанием и маршрутами следования по новым направлениям можно будет ознакомиться на официальном сайте оператора после старта продаж билетов», — уточнили в ведомстве.

Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До присоединения Крыма к России поезда из российских городов следовали на полуостров через территорию Украины. Прямое железнодорожное сообщение с Крымом было открыто в конце прошлого года после завершения строительства Крымского моста, протяженность которого составляет 19 км. Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом. Первый пассажирский поезд, который проехал по мосту, отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Через два дня в Симферополь отправился первый поезд из Москвы.

Оператором пассажирских перевозок в Крым была выбрана компания «Гранд Сервис Экспресс». Продажи билетов на поезда, следующие в Крым, начались 8 ноября. Тогда цена купейного билета из Москвы в Симферополь была установлена на отметке 2966 руб., в вагоне СВ — 9552 руб. Стоимость плацкарта из Санкт-Петербурга в Севастополь составляла 3,5 тыс. руб., купе — 3,9 тыс. руб.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Минтранс, железнодорожное сообщение, Крым, Симферополь, Евпатория
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