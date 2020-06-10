Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Необходимость в запуске новых поездов появилась после заявления главы полуострова об открытии туристического сезона и последующем росте спроса на билеты на уже существующие маршруты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Летом этого года будет запущено движение поездов по новым направлениям из нескольких российских городов в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Глава ведомства Евгений Дитрих дал соответствующее поручение Федеральному агентству железнодорожного транспорта после того, как глава Крыма Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, что привело к росту продаж билетов на поезда в Крым.

«С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам», — говорится в сообщении.

Новые маршруты, оператором которых выступает компания «Гранд Сервис Экспресс», свяжут: