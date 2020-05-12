Прокуратура Москвы направила предостережения трем строительным компаниям

Ведомство напомнило трем строительным компаниям в Москве об обязательных мерах по борьбе с COVID-19 и предостерегла их о недопустимости нарушений, однако названий не привела

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Столичная прокуратура в связи с возобновлением работы строительных площадок направила предостережения руководителям «трех крупных строительных компаний» о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. О каких компаниях идет речь, в ведомстве не уточнили. РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.

В прокуратуре напомнили, что согласно указу мэра города Сергея Собянина с 12 мая в Москве возобновилась деятельность строительных площадок и строительных предприятий. Их руководители должны выполнять требования санитарного законодательства, проводить мероприятия, направленные на предотвращение заражения среди сотрудников, а также обеспечивать безопасность выполняемых работ и оказываемых услуг для здоровья человека, отмечается в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что руководители строительных компаний обязаны обеспечивать сотрудников на рабочих местах средствами индивидуальной защиты рук и органов дыхания, измерять у них температуру перед началом рабочего дня и следить за соблюдением ими социального дистанцирования во время работы.

В ведомстве указали на то, что нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в столице.