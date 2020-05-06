За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность Бизнес, 00:10 Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве Политика, 00:00 Ученые объяснили заразность коронавируса Общество, 06 мая, 23:56 «Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии Технологии и медиа, 06 мая, 23:38 Дмитрий Босов: от угольной империи в Арктике до самоубийства на Рублевке Бизнес, 06 мая, 23:33 Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений Общество, 06 мая, 23:27 Белоруссия выслала журналиста «Первого канала» Политика, 06 мая, 23:00 Партнер Босова назвал его «амбициозным бизнесменом из 90-х» Общество, 06 мая, 22:41 Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Общество, 06 мая, 22:33 Сборная России победила команду Дворковича на Кубке наций по шахматам Спорт, 06 мая, 22:32 Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса Бизнес, 06 мая, 22:26 За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды» Общество, 06 мая, 22:09 Больше половины французов потолстели во время карантина Общество, 06 мая, 21:53 Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки Спорт, 06 мая, 21:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

Власти региона решили выделить на строительные объекты людей, которые будут следить за соблюдением санитарных норм. Когда будут возобновлены работы на стройках, губернатор Московской области не сообщил
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.

По его словам, для строительных площадок подмосковные власти разработали новый стандарт, согласно которому предприятия ежедневно до начала смены должны будут проверять температуру у рабочих. «Будет выделен специальный человек, контролер, стюард, человек, который заботится о тех, кто приходит на работу», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Воробьев добавил, что стюарды будут проверять ношение строителями медицинских масок и респираторов и соблюдение всех требований, которые были предписаны главным санитарным врачом Московской области. «Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников», — считает губернатор.

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
Экономика
Антон Силуанов

Как отметил глава региона, в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции первыми начнут работать именно строительные объекты. «Говорить о том, что сейчас все решено и 12 [мая] мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины», — сказал он.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Работы на строительных площадках в Подмосковье были приостановлены в апреле на фоне распространения коронавируса. В середине апреля Воробьев заявлял, что сфера строительства в Московской области возобновит свою деятельность одной из первых. «При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы», — говорил он. Тогда губернатор отмечал, что власти региона разработали регламент безопасности для строительных работ и введут его ближайшее время.

Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Днем 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы предложил президенту Владимиру Путину открыть в столице промышленные предприятия и строительные площадки. Глава государства счел эту идею логичной. «Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, обоснованны абсолютно», — сказал Путин на совещании.

Автор: Михаил Юшков
Теги: стройки, Подмосковье, Андрей Воробьев
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество
Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом
Общество
Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter