За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

Власти региона решили выделить на строительные объекты людей, которые будут следить за соблюдением санитарных норм. Когда будут возобновлены работы на стройках, губернатор Московской области не сообщил

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.

По его словам, для строительных площадок подмосковные власти разработали новый стандарт, согласно которому предприятия ежедневно до начала смены должны будут проверять температуру у рабочих. «Будет выделен специальный человек, контролер, стюард, человек, который заботится о тех, кто приходит на работу», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Воробьев добавил, что стюарды будут проверять ношение строителями медицинских масок и респираторов и соблюдение всех требований, которые были предписаны главным санитарным врачом Московской области. «Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников», — считает губернатор.

Как отметил глава региона, в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции первыми начнут работать именно строительные объекты. «Говорить о том, что сейчас все решено и 12 [мая] мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины», — сказал он.