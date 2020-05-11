В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Химки (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе экономики будут продлены до 18 мая. Об этом он написал в Instagram.

Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин в рамках совещания с правительством заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. «Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», — сообщил губернатор.

По его словам, подмосковные власти в этом вопросе опирались на мнение экспертов и областного Минздрава. Он отметил, что система здравоохранения предупредила о том, что в вопросе снятия ограничений спешить не стоит, а необходимо взвесить все за и против.

Воробьев подчеркнул, что прежде чем начинать снимать ограничения, необходимо проанализировать три показателя, среди которых коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество проведенных тестов.

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