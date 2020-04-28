Хуснуллин назвал условие для возобновления строек в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что возобновление строек в Москве и Московской области станет возможно после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в этих регионах. Запуск строек может занять 2–3 месяца

Марат Хуснуллин (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Остановка строек в Москве и Подмосковье стала серьезным испытанием для отрасли, рассказал в интервью телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, возобновление строек напрямую зависит от эпидемиологической обстановки.

«Мы смотрим ежедневно сводку того, что происходит с количеством дополнительно появившихся больных. И, соответственно, пока мы не выйдем на стабильную ситуацию в Московском регионе, регионы будут принимать меры по защите», — подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер назвал решение по остановке строек нормальным. «Мы его поддерживаем и ждем, когда наконец мы выйдем на плато и пойдем вниз [по количеству ежедневно регистрируемых случаев заболевания], чтобы раскрыть в том числе стройки», — пояснил Хуснуллин.

Строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области приостановлено с 13 апреля, этот запрет действует до 1 мая. Строительство объектов транспортной инфраструктуры и здравоохранения продолжается.