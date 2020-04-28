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Хуснуллин назвал условие для возобновления строек в Москве

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что возобновление строек в Москве и Московской области станет возможно после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в этих регионах. Запуск строек может занять 2–3 месяца
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Остановка строек в Москве и Подмосковье стала серьезным испытанием для отрасли, рассказал в интервью телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, возобновление строек напрямую зависит от эпидемиологической обстановки.

«Мы смотрим ежедневно сводку того, что происходит с количеством дополнительно появившихся больных. И, соответственно, пока мы не выйдем на стабильную ситуацию в Московском регионе, регионы будут принимать меры по защите», — подчеркнул Хуснуллин.

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Вице-премьер назвал решение по остановке строек нормальным. «Мы его поддерживаем и ждем, когда наконец мы выйдем на плато и пойдем вниз [по количеству ежедневно регистрируемых случаев заболевания], чтобы раскрыть в том числе стройки», — пояснил Хуснуллин.

Строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области приостановлено с 13 апреля, этот запрет действует до 1 мая. Строительство объектов транспортной инфраструктуры и здравоохранения продолжается.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

После снятия ограничений быстро начать строительство может быть затруднительно, считает Хуснуллин. «Любая остановка, даже на один день, для нас имеет плохие последствия», — уверен вице-премьер.

По его словам, из-за сегодняшних ограничений может быть сложно привлечь строителей на объекты после остановки строек на долгий срок. «Неделю можно пережить, две недели можно пережить. Но если мы остановим на месяц, распустим рабочих, заново запуск займет 2–3 месяца из-за сложных инерционных процессов», — говорит Хуснуллин.

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Вице-премьер также отметил, что задержки на стройках в этом году неизбежны в разных регионах. «В каком-то регионе поставки стройматериалов закрыты, где-то проблемы с транспортом, с оплатой, поэтому определенные задержки будут», — пояснил Хуснуллин. По его словам, несмотря на задержки, нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков, поскольку из 100 млн кв. м жилья, которые сейчас строятся, 43% уже распродано. Таким образом, в России 736 тыс. дольщиков, которые сейчас ждут достройки своих домов. «Поэтому, когда мы принимаем меры поддержки жилищного строительства, мы подразумеваем, что мы должны обязательно эти дома достроить. Пусть с задержкой, но достроить», — подчеркнул Хуснуллин.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В регионах уже наблюдается падение спроса на покупку жилья от 25 до 75% в зависимости от региона, рассказал также Хуснуллин. Для поддержки спроса и застройщиков начала действовать программа субсидированной ипотеки по 6,5%. Кроме того госкомпания «Дом.РФ» анонсировала выкуп квартир у застройщиков на 150 млрд руб., эта мера поможет застройщикам получить финансирование, несмотря на падение спроса.

Автор: Надежда Федорова, Илья Доронов
Теги: недвижимость, строительство, жилье, Марат Хуснуллин
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