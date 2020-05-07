Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19

Предприятия, которым разрешено продолжить или возобновить работу, должны каждые 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% персонала

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Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. В дальнейшем предприятия должны проверять в сертифицированных лабораториях не меньше чем каждого десятого сотрудника каждые 15 дней. Такие требования установлены приложением к подписанному 7 мая указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Работодатели должны обеспечить в порядке и в сроки, установленные департаментом здравоохранения Москвы, забор у своих сотрудников крови для проведения иммуноферментного анализа на наличие COVID-19 и иммунитета к болезни.

С 12 мая работодатели обязаны также следить за тем, чтобы сотрудники носили на рабочих местах (за исключением тех, кто работает в изолированном помещении) и территории предприятия маски или респираторы. Перчатки предписано использовать не только на рабочих местах, но также в местах общего пользования (лифты, туалеты, столовые и т.д.), а также при «физическом контакте с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц», — это дверные ручки, поручни и т.д.

Не реже чем раз в четыре часа у работающих должны измерять температуру, а там, где невозможно обеспечить между людьми дистанцию 1,5 м, предписано установить разделительные перегородки.