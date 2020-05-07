Власти обязали предприятия Москвы тестировать сотрудников на COVID-19
Предприятия, которым разрешено продолжить или возобновить работу, должны каждые 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% персонала
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели Москвы, которым разрешено продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. В дальнейшем предприятия должны проверять в сертифицированных лабораториях не меньше чем каждого десятого сотрудника каждые 15 дней. Такие требования установлены приложением к подписанному 7 мая указу мэра Москвы Сергея Собянина.
Работодатели должны обеспечить в порядке и в сроки, установленные департаментом здравоохранения Москвы, забор у своих сотрудников крови для проведения иммуноферментного анализа на наличие COVID-19 и иммунитета к болезни.
С 12 мая работодатели обязаны также следить за тем, чтобы сотрудники носили на рабочих местах (за исключением тех, кто работает в изолированном помещении) и территории предприятия маски или респираторы. Перчатки предписано использовать не только на рабочих местах, но также в местах общего пользования (лифты, туалеты, столовые и т.д.), а также при «физическом контакте с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц», — это дверные ручки, поручни и т.д.
Работникам вменено в обязанность соблюдать правила использования масок и перчаток, участвовать в проводимых на работе медицинских обследованиях и незамедлительно сообщать руководству о симптомах ОРВИ, наличии хронических заболеваний и беременности. В подобных случаях сотрудникам предписано переходить на работу в дистанционном режиме.
Прописанные в указе Собянина требования распространяются и на промышленные и строительные предприятия, которые смогут возобновить работу с 12 мая.
«Работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима <...> Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции. При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться», — написал мэр Москвы в своем блоге.
В пресс-службе заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова ТАСС сообщили, что на промышленных предприятиях Москвы к работе смогут вернуться около 200 тыс. человек.
По словам заместителя мэра, власти столицы на протяжении предыдущих двух недель выработали меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников. «Сегодня промышленность столицы готова к работе», — заверил Ефимов.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Работодатели сами заинтересованы в проведении тестирования сотрудников на коронавирус, но эти дополнительные расходы должны быть компенсированы за счет снижения налоговой нагрузки, прежде всего, по налогу на прибыль (17% поступает в бюджет региона, 3% — в федеральный бюджет), по налогу на имущество и земельному налогу, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Владельцы предприятий понимают, что при возникновении очага инфекции их потери будут гораздо выше», — добавил он. Вместе с тем затраты предприятий на выполнение санитарно-эпидемиологических требований должны полностью относиться на себестоимость, чтобы они не включались в налогооблагаемую базу, с которой взимается налог на прибыль и НДС, подчеркнул Калинин.
Финансовые потери из-за простоя гораздо тяжелее, чем дополнительные расходы, связанные с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, уверен член комитета по строительству «Деловой России» Михаил Викторов. «Хочу отметить, что цифра «не менее 10% сотрудников» более разумная, так как были варианты и 100% и регулярность сделать чаще. Поэтому считаю это выполнимым», — сказал Викторов.
Предварительная подготовка большинства застройщиков Москвы уже проходила в рамках подготовки по Московской области, где был принят похожий регламент, добавил он. «Есть проблемы с закупками, в основном связанные с оборудованием. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы расходы на обеспечение тестирования сотрудников на коронавирус были профинансированы в форме отдельных субсидий. Потому что себестоимость стройки уже на пределе с учетом и так понесенных затрат с сохранением рабочих мест», — подчеркнул он.