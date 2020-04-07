В Покровской больнице Петербурга выявили 6 случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Петербурге в Покровской больнице зафиксировано шесть случаев заражения COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«Три отделения закрыты на карантин», — добавили в пресс-службе, не уточнив, у кого именно оказались положительные результаты.

В администрации больницы РБК посоветовали обратиться за комментарием в региональный комитет по здравоохранению. «Пресс-служба комитета располагает полной и достоверной информацией», — отметили в больнице.

Ранее врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты. По их словам, в больницу поступают больные с пневмонией, в том числе с пневмонией, которая развилась как осложнение COVID-19. Кроме того, в учреждении нет возможности обеспечить таким больным дополнительную подачу кислорода, заявили там.

Главврач больницы Марина Бахолдина заявила «Фонтанке», что слова медиков являются неправдой. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга тогда говорили, что Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией и работа врачей «не требует обеспечения противочумными костюмами».