В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита медицинских масок в России

Российские производители в сутки выпускают 1,2 млн медицинских масок, что полностью покрывает потребности в них. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы «Право и справедливость» на «Первом канале».

«Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность (в масках — ред. РБК)», — сказал Мантуров.

Он отметил, что на территории России функционируют три крупных производителя, которые выпускают порядка 900 тыс. масок в сутки, а всего их около 20. «Всего 1,2 млн масок в сутки производится, и далеко не все предприятия перешли на трехсменный режим работы. И при необходимости без наращивания мощностей, мобилизуя только дополнительное рабочее место, мы можем обеспечить до 1,4-1,5 млн в сутки», — пояснил министр.

Мантуров также заявил, что при необходимости России удастся справиться с задачей дополнительного производства масок. Также глава Минмпромторга заявил, что Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса.

9 февраля в Китай прибыл самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью. Груз доставили в рамках предложения президента России Владимира Путина оказать помощь председателю КНР Си Цзиньпину в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

По данным ВОЗ на 11 февраля, вирусом заражены 40 554 человека (из них в материковом Китае 40 235). За пределами КНР вирусом заразились 319 человек. Еще 1018 человек погибли от этого заболевания, в том числе двое из них — за пределами материкового Китая.