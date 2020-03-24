Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 23 мар, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 23 мар, 13:39
Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно Общество, 07:00 Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски Общество, 07:00 В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон Общество, 06:49 Цена на нефть Brent выросла более чем на 3% Экономика, 06:09 Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса Финансы, 06:00 В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19 Общество, 05:35 Олимпийский комитет США попросил перенести летние Игры в Токио Спорт, 05:27 Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Технологии и медиа, 05:00 На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар Общество, 04:56 Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения Политика, 04:46 Меланья Трамп сделала тест на коронавирус Общество, 04:31 США сократят на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану Политика, 04:09 Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка Общество, 03:34 Первые два случая заражения коронавирусом выявили в Приморье Общество, 03:26
Общество ,  
0 

Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски

Из-за дефицита медицинских масок, возникшего на фоне коронавируса, медикам одной из главных поликлиник Минобороны поручили шить их самостоятельно. Необходимый для этого материал и время сотрудникам медучреждения не предоставили
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за дефицита медицинских масок, который возник вследствие распространения коронавируса, медперсоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, в том числе врачам, поручили шить такие маски самостоятельно. Об этом РБК рассказал источник в ведомственном медучреждении, информацию подтвердил источник, близкий к организации.

По словам одного из собеседников РБК, сообщение с таким поручением сотрудники основного лечебно-диагностического корпуса центра (расположен по адресу Комсомольский проспект, 13а) получили на прошлой неделе, его разослал заместитель начальника центра по материально-техническому обеспечению Евгений Сластунин. Ссылаясь на распоряжение начальника, он написал следующее:

«Уважаемые коллеги! К понедельнику [23 марта], чтобы было в каждом отделении сшито 50 масок, к концу следующей недели [до 29 марта] еще 50! В понедельник проверю каждое отделение» (Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены. — РБК).

Медперсоналу не выделили материал и дополнительное время для этого занятия, утверждают источники РБК.

РБК направил запросы в 9-й ЛДЦ Минобороны и департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

9-й лечебно-диагностический центр Министерства обороны основан в 1946 году, указано на его сайте. Нынешнее наименование получил в 1995 году, до этого назывался 3-й Центральной поликлиникой Министерства обороны СССР.

С 2019 года учреждение возглавляет заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.

В состав ЛДЦ входит пять территориально удаленных амбулаторно-поликлинических учреждений: основной лечебно–диагностический корпус, две поликлиники, стоматологическая и детская поликлиники и хирургический стационар краткосрочного пребывания. В 9-м ЛДЦ обслуживается более 1 млн посещений в год, до 65% из них — к врачам терапевтического профиля, говорится на официальном сайте. Зарплата врача, согласно объявлениям на HeadHunter, начинается от 100 тыс. руб.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 23 марта, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 14 595 человек, по информации ВОЗ — 12 794 человека.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 093), на втором месте — Италия (59 138), на третьем — США (32 057). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (5476), Китае (3270) и Испании (1756).

В России, по последним данным, зарегистрировано 438 заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки выявлен 71 случай. Все они в Москве.

Авторы: Инна Сидоркова, Юлия Старостина
Теги: Минобороны, коронавирус
Материалы по теме
Минобороны отменило конференцию по безопасности с участием 115 стран
Общество
Все девять самолетов Минобороны России с вирусологами прибыли в Италию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter