Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски

Из-за дефицита медицинских масок, возникшего на фоне коронавируса, медикам одной из главных поликлиник Минобороны поручили шить их самостоятельно. Необходимый для этого материал и время сотрудникам медучреждения не предоставили

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за дефицита медицинских масок, который возник вследствие распространения коронавируса, медперсоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, в том числе врачам, поручили шить такие маски самостоятельно. Об этом РБК рассказал источник в ведомственном медучреждении, информацию подтвердил источник, близкий к организации.

По словам одного из собеседников РБК, сообщение с таким поручением сотрудники основного лечебно-диагностического корпуса центра (расположен по адресу Комсомольский проспект, 13а) получили на прошлой неделе, его разослал заместитель начальника центра по материально-техническому обеспечению Евгений Сластунин. Ссылаясь на распоряжение начальника, он написал следующее:

«Уважаемые коллеги! К понедельнику [23 марта], чтобы было в каждом отделении сшито 50 масок, к концу следующей недели [до 29 марта] еще 50! В понедельник проверю каждое отделение» (Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены. — РБК).

Медперсоналу не выделили материал и дополнительное время для этого занятия, утверждают источники РБК.

РБК направил запросы в 9-й ЛДЦ Минобороны и департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.