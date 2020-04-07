Мантуров на совещании с Путиным оценил дефицит защитных костюмов в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за эпидемии коронавируса в России наблюдается дефицит медицинских костюмов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на видеосовещании с Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавируса, передает «РИА Новости».

По его словам, потребность регионов в таких изделиях составляет 800 тыс. штук в сутки, а обеспечены они только на 500 тыс. «То есть у нас дефицит примерно 300 тыс. в сутки», — сказал Мантуров.

Министр пояснил, что промышленность была рассчитана на производство костюмов для химического производства, и медицинские костюмы сейчас производят в количестве 6 тыс. единиц в сутки. Говоря о возможности увеличения объемов производства, министр заявил, что объем производства можно нарастить до 25 тыс. костюмов в сутки. «[Чтобы производить] больше, к сожалению, у нас нет собственного материала», — добавил министр.

Дефицит медицинских костюмов, по заявлениям Мантурова, частично перекрывается поставками из Китая — сейчас в регионы завезены почти 250 тыс. костюмов. Недавно был подписан контракт на поставку еще 1,05 млн таких изделий из КНР.