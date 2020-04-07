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Мантуров на совещании с Путиным оценил дефицит защитных костюмов в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за эпидемии коронавируса в России наблюдается дефицит медицинских костюмов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на видеосовещании с Владимиром Путиным по борьбе с распространением коронавируса, передает «РИА Новости».

По его словам, потребность регионов в таких изделиях составляет 800 тыс. штук в сутки, а обеспечены они только на 500 тыс. «То есть у нас дефицит примерно 300 тыс. в сутки», — сказал Мантуров.

Министр пояснил, что промышленность была рассчитана на производство костюмов для химического производства, и медицинские костюмы сейчас производят в количестве 6 тыс. единиц в сутки. Говоря о возможности увеличения объемов производства, министр заявил, что объем производства можно нарастить до 25 тыс. костюмов в сутки. «[Чтобы производить] больше, к сожалению, у нас нет собственного материала», — добавил министр.

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Дефицит медицинских костюмов, по заявлениям Мантурова, частично перекрывается поставками из Китая — сейчас в регионы завезены почти 250 тыс. костюмов. Недавно был подписан контракт на поставку еще 1,05 млн таких изделий из КНР.

Министр также отметил, что в России почти втрое выросло производство защитных очков, которые являются частью медицинского костюма, — с 4,5 тыс. единиц в сутки до 12 тыс.

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Днем 7 апреля Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Минпромторга сообщал, что 20 российских предприятий сейчас шьют по 1,6 млн медицинских масок ежесуточно. При этом объемы производства постоянно растут, и к третьей декаде апреля в министерстве рассчитывают выйти на суммарную мощность производства в 4 млн масок в сутки.

1 апреля КамАЗ сообщил, что открыл на своих заводах цеха по производству медицинских костюмов и масок. В изготовлении средств индивидуальной защиты заняты около 50 человек. Маски и костюмы бесплатно поставляются в медицинские учреждения Набережных Челнов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, дефицит, Денис Мантуров
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