Матвиенко сообщила о разрешении шить медицинские маски без лицензии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Медицинские маски в России в связи с распространением коронавируса и дефицита средств индивидуальной защиты можно будет производить без лицензии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания верхней палаты 2 апреля, пишет ТАСС.

По ее словам, власти до конца недели примут решение, позволяющее предприятиям изготавливать медицинские маски без лицензии. Для этого нужно будет лишь направить соответствующий запрос.

Матвиенко поручила сенаторам обсудить с губернаторами возможность производства масок предприятиями на местах.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

25 марта Матвиенко заявила, что передала президенту Владимиру Путину информацию о нехватке масок и средств дезинфекции из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, глава государства уже принял ряд решений, которые улучшат ситуацию в этой сфере.