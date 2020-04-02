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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко сообщила о разрешении шить медицинские маски без лицензии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Медицинские маски в России в связи с распространением коронавируса и дефицита средств индивидуальной защиты можно будет производить без лицензии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания верхней палаты 2 апреля, пишет ТАСС.

По ее словам, власти до конца недели примут решение, позволяющее предприятиям изготавливать медицинские маски без лицензии. Для этого нужно будет лишь направить соответствующий запрос.

Матвиенко поручила сенаторам обсудить с губернаторами возможность производства масок предприятиями на местах.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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25 марта Матвиенко заявила, что передала президенту Владимиру Путину информацию о нехватке масок и средств дезинфекции из-за эпидемии коронавируса. По ее словам, глава государства уже принял ряд решений, которые улучшат ситуацию в этой сфере.

2 апреля представители крупных предприятий сообщили правительству о дефиците мер индивидуальной защиты, которые используются на непрерывных производствах. Нехватку отмечали в том числе и в медицинских масках.

Матвиенко доложила Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков
Общество

КамАЗ ранее, 1 апреля, сообщал, что открыл на каждом своем заводе пошивочные цеха, в которых идет изготовление медицинских масок и защитных костюмов. На их производстве задействовано около 50 сотрудников. Средства защиты будут поставляться в медучреждения Набережных Челнов бесплатно.

Теги: производство, коронавирус, медицинские маски
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