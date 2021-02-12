В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах

У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Что эксперты ВОЗ однозначно рекомендуют, так это дезинфекция рук и поверхностей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендации носить перчатки в общественных местах, эксперты советуют мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Об этом в интервью РБК сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», — отметила Вуйнович, добавив, что однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все зависит от того, как перчатки использует конкретный человек.

В Москве использование средств индивидуальной защиты (СИЗов), в том числе перчаток, обязательно с 12 мая 2020 года в транспорте и общественных местах. На официальном сайте мэра Москвы говорится, что перчатки должны быть сделаны из нитрила, ткани или хлопка. При этом время использования одноразовых перчаток — не более двух часов, а тканевые «можно носить весь день». Затем перчатки из нитрила предлагается выкидывать, а тканевые — стирать.

За отсутствие масок и перчаток в транспорте за 8 месяцев действия перчаточно-масочного режима были оштрафованы более 220 тыс. пассажиров, сообщал в конце января руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Штраф за отсутствие СИЗов в Москве составляет 4-5 тыс. руб.