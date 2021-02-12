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В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах

У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Что эксперты ВОЗ однозначно рекомендуют, так это дезинфекция рук и поверхностей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендации носить перчатки в общественных местах, эксперты советуют мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Об этом в интервью РБК сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», — отметила Вуйнович, добавив, что однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все зависит от того, как перчатки использует конкретный человек.

В Москве использование средств индивидуальной защиты (СИЗов), в том числе перчаток, обязательно с 12 мая 2020 года в транспорте и общественных местах. На официальном сайте мэра Москвы говорится, что перчатки должны быть сделаны из нитрила, ткани или хлопка. При этом время использования одноразовых перчаток — не более двух часов, а тканевые «можно носить весь день». Затем перчатки из нитрила предлагается выкидывать, а тканевые — стирать.

За отсутствие масок и перчаток в транспорте за 8 месяцев действия перчаточно-масочного режима были оштрафованы более 220 тыс. пассажиров, сообщал в конце января руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Штраф за отсутствие СИЗов в Москве составляет 4-5 тыс. руб.

Инфекционист Минздрава объяснил, как правильно носить перчатки от COVID
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

У российских медицинских экспертов нет однозначного мнения о том, помогают ли перчатки профилактике коронавируса. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов объяснял, что ношение перчаток — избыточная мера, во многом потому что «граждане не умеют ими правильно пользоваться», например, носят матерчатые перчатки долгое время. Позднее он оговорился, что при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективны и защищают от заражения COVID-19. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев назвал обязанность носить перчатки — коммерческим проектом. С его точки зрения, они не защищают от заражения.

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В декабре 2020 года депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Валерий Рашкин попросили Генпрокуратуру проверить законность вынесение штрафов москвичам за отсутствие перчаток в общественных местах. Депутаты назвали такие штрафы незаконными.

В оперативных штабах Ростовской области, Татарстана и Башкирии РБК поясняли, что в этих регионах ношение перчаток носит либо рекомендательный характер, либо обязательно на предприятиях, при посещении МФЦ, но не в транспорте.

Автор
Егор Губернаторов
ВОЗ коронавирус Минздрав профилактика перчатки
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