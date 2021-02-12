— Как вы можете оценить проведение клинических испытаний вакцин, разработанных Центром им. Гамалеи, «Вектором» и Центром им. Чумакова? Считаете ли вы их эффективными и безопасными?

— Для каждой вакцины важны три элемента — качество, эффективность и безопасность. Клинические исследования показывают, какой эффект был достигнут на определенном числе людей, это то, что мы увидели в журнале Lancet [результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»]. Мы ожидаем, что и другие разработчики будут делиться своими наблюдениями. Безопасность также подтверждается в рамках исследований, и здесь мы доходим до качества. Первая доза вакцины, которую сделал разработчик в лабораторных условиях, и миллионы доз вакцины, которые сделают разные фармзаводы, должны иметь точно такой же состав, безопасность и эффективность.

Ученые проделали колоссальную работу, но не менее важна технологическая часть. Все вакцины должны пройти одобрение национальных регуляторных органов и получить разрешение на использование в чрезвычайной ситуации. Вакцины будут под особым вниманием, и каждое побочное действие должно исследоваться по спецпротоколу.

Другой процесс, который делается через ВОЗ, — это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации (emergency use listing). Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов. Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать.

— Осенью 2020 года РФПИ сообщал, что подал в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию «Спутника V». В фонде утверждают, что в случае прохождения преквалификации препарат может быть использован международными закупочными организациями. Как сейчас продвигается этот процесс, получит ли в таком случае «Спутник V» также разрешение на экстренное использование (validation for emergency use), которое есть у Pfizer?

— Все верно. Сейчас есть 16 кандидатов-вакцин, разработчики которых заявили о намерениях пройти этот процесс. На какой фазе сейчас находится рассмотрение [российской заявки], нужно спрашивать у самих разработчиков. Вакцина, которая получит сертификат EUL (Emergency Use Listing), будет рекомендована, но это не влияет на двусторонние соглашения о ее покупке. Даже если есть сертификат ВОЗ, национальный регуляторный орган отдельной страны все равно смотрит всю документацию, но им легче, если ВОЗ уже провела анализ, и этот процесс идет быстрее.

— У вас были намерения привиться российской вакциной. Вы это сделали?

— Я говорила со своим врачом, я человек из группы риска, и я привилась одной из двух доступных сейчас российских вакцин, но какой конкретной, не скажу, чтобы не делать рекламу.

«Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться»

— Вы говорили о том, что секвенирование (определение последовательности РНК, позволяющее «прочитать» геном) коронавируса показало, что новые мутации, в том числе британская мутация, пока не изменяют тот фрагмент его белка, на который и направлена вакцина. То есть переживать из-за новых мутаций стоит тогда, когда у вируса изменится этот фрагмент?

— К сожалению, нет. Штамм, который был обнаружен в Великобритании, показывает, что вакцина на него влияет, но в других штаммах есть изменения, и сейчас идет научная работа, чтобы понять, эффективны вакцины или нет. Разработчики также наблюдают за этим и делают анализы, влияют ли нейтрализирующие антитела [которые появляются после вакцинации] на новые штаммы.

Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно. Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться. Это можно сравнить с врагом, который попал в другую страну, но поменял форму, и мы не можем его идентифицировать. Надеемся, что вирус не будет часто менять свою форму.

Мелита Вуйнович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

— Но нынешние вакцины, в том числе российские, эффективны против британского штамма?

— У ВОЗ еще не было заявлений, что какая-то из вакцин не работала, но тут лучше спросить конкретных разработчиков.

— Известны ли вам российские тест-системы, которые способны выявлять новый штамм? Столкнемся ли мы в ближайшее время с ситуацией, когда тест-системы придется менять с появлением и закреплением новых штаммов?

— Я говорила с авторитетными людьми в сфере здравоохранения и с Роспотребнадзором — сейчас есть мультитесты, которые способны выявить штаммы, показать, есть коронавирус или нет. Но, чтобы распознать конкретный, нужно генетическое секвенирование. Оно делается в России в разных лабораториях разными учеными, были идентифицированы даже мутации, которые не имеют распространения. Если будет значимо меняться белок, придется корректировать тесты, но думаю, что за ситуацией следят и это не будет проблемой — в первую волну производители очень быстро среагировали и появились тест-системы.

«Пока все не вакцинируются, не будет полезным иметь какие-либо сертификаты»

— ВОЗ поддерживает инициативу COVAX, цель которой — справедливое распределение 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года, своего рода страховка на случай провала двусторонних контрактов между странами. Куда уже удалось поставить вакцину через COVAX и как вакцину будут получать незащищенные слои населения — беженцы, мигранты?

— В COVAX есть два типа договора: страны, которые будут получать вакцину как дотацию, и страны, которые будут оплачивать какую-то ее часть. Сейчас в Европейском регионе есть четыре страны, которые находятся в первой фазе получения вакцин. Одно из условий получения вакцины — логистические возможности распространить ее и провести вакцинацию. Для вакцинации нужно обучить персонал, наладить хранение и перевозку. Другое условие — это уровень распространения эпидемии в стране.

Что касается уязвимых слоев населения, у ВОЗ рекомендация одна для всех стран — защитить все слои населения, не важно, это граждане, беженцы или мигранты. Если не защитить всех, практически никому не будет хорошо. Приоритеты вакцинации обозначал генеральный директор ВОЗ [Тедрос Гебрейесус] — это медработники, которые контактируют с заболевшими COVID-19, люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Важно сначала снизить смертность, а значит, нагрузку на здравоохранение. Тогда мы можем говорить о расширении вакцинации на другие слои населения.

— На недавнем брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вводить паспорта вакцинации в регионах вредно, но отметила, что ВОЗ приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Расскажите подробнее об этом сертификате и его основных принципах.

— Нужно пояснить, о каком сертификате идет речь. В рамках международных медико-санитарных правил, которые обязательны для всех 194 государств — членов ВОЗ, есть такое понятие — международный вакцинальный сертификат. Если вы летите в страну, где эндемически присутствует желтая лихорадка, без штампа о вакцинации против нее вы не сможете туда попасть. Список этих стран обновляется каждый год. Стратегическая группа ВОЗ, которая занимается вакцинацией, и чрезвычайный комитет не рекомендуют на сегодняшний день введение подобных сертификатов [о вакцинации от коронавируса].

У нас еще нет вакцины, которая однозначно пресекает распространение вируса, плюс вакцинация сейчас доступна только для людей старше 18 лет. Это значит, что всех, кто младше, будем оставлять дома и они не будут летать?

Сертификат позволяет путешествовать в страну с эндемическим заболеванием, чтобы не допустить распространение инфекции по миру. Но COVID-19 сейчас везде, поэтому ВОЗ разрабатывает так называемый smart electronic certificate, чтобы следить на международном уровне за эффективностью вакцинации как меры предупреждения и пресечения инфекции. Эту инициативу нужно рассматривать как программу мониторинга, не как сертификат [с которым можно путешествовать]. До момента, пока все не вакцинируются, не будет полезным иметь какие-либо сертификаты.

«У нас нет медработников в запасе»

— ВОЗ проводила крупное клиническое исследование Solidarity насчет эффективности гидроксихлорохина, ремдесивира, лопинавир/ритонавира и препаратов интерферона. Все они, по данным ВОЗ, никак не влияют или незначительно влияют на течение COVID-19. Тем не менее ремдесивир и гидроксихлорохин по-прежнему присутствуют в последних методических рекомендациях Минздрава. Какую оценку вы можете дать министерству в этой части его работы — оправдано ли применение этих лекарств?

— ВОЗ сообщала, что не доказано значимое действие на снижение смертности, но есть и другие критерии, например течение заболевания. Если посмотреть рекомендации, там прописан алгоритм принятия решений при использовании того или иного лекарства. Результаты Solidarity говорят о том, что эти лекарства не рекомендуются для массового применения, но здесь вопрос шире и нужно дальше обращать внимание на клинические исследования ученых. В России большое число людей лечились в больницах, и сейчас мы можем ожидать от ученых статьи, подобной опубликованной в Lancet, что они применяли и как комбинировали лекарства.

К сожалению, COVID-19 — такое заболевание, где одно лекарство не сможет решить всех проблем. Насчет гидроксихлорохина ВОЗ нигде не говорила, что он не действует как профилактическое средство и не снижает тяжести [течения болезни]. В Минздраве работают много ученых, которые разрабатывают рекомендации на основании российских исследований.

— Какие лекарства, с точки зрения ВОЗ, в настоящее время наиболее эффективны при COVID-19 и какие разработки или клинические исследования лекарств кажутся организации перспективными?

— Сейчас рассматривается применение иммуноглобулина [при терапии коронавируса] и многих других, но ВОЗ имеет систему, которая называется horizontal review (система горизонтального анализа), которая рассматривает разработки всех ученых в мире. Сейчас нельзя однозначно что-то выделить.

— Когда мы говорили с вами в марте прошлого года, на заре эпидемии в России, заболеваемость среди детей была низкой, болезнь протекала в легкой форме. Изменилась ли ситуация и течение заболевания у детей?

— На глобальном уровне заболеваемость у детей значимо не изменилась. У некоторых заболевание протекало в тяжелой форме, что приводило к смерти, но это были единичные случаи. Есть определение ВОЗ, по которому случай заболевания коронавирусом — это каждый положительный ПЦР-тест, даже если оно течет бессимптомно. Сейчас до 40% детей болеют бессимптомно или в очень легкой форме, это касается и молодых людей. С увеличением возраста меняется и клиническая картина. Мы внимательно следим за тем, как ведут себя новые штаммы, на данный момент драматичных изменений нет, но мы продолжаем наблюдение.

— В Москве введены штрафы за неношение перчаток в транспорте, но у экспертов нет однозначного мнения о полезности этой меры. Считаете ли вы необходимым ношение перчаток в общественных местах, транспорте, если мы имеем в виду их одноразовое использование, или лучше просто чаще мыть руки?

— В рекомендациях ВОЗ говорится о правильной гигиене, то есть нужно мыть руки в течение 20–40 секунд или обрабатывать руки препаратом на основе этилового спирта, который обеспечивает обеззараживание, если у вас был контакт с вирусом. У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг и т.д.

Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19; возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты. Но у ВОЗ четкая позиция — нет рекомендации носить перчатки в общественных местах. Крайне рекомендуется дезинфекция поверхностей и рук. Через московский транспорт ежедневно проходит несколько миллионов человек, и возможность распространить инфекцию большая. Зараженный человек может покашлять и закрыть рот рукой, но он может кашлять и в свою перчатку, а другой человек снимет ее и выбросит. Вопрос сложный, однозначного ответа нет.

— В России сильно разнятся данные Минздрава и врачей-активистов в отношении смертности врачебного персонала от коронавируса. Следите ли вы за этими показателями в России?

— Смертность среди медработников высока по всему миру. ВОЗ запрашивал эти данные ото всех министерств здравоохранения, сейчас у меня нет специального отчета, но организация будет вести разговоры и заниматься этой темой. Медработники находятся и в общественных местах, и на рабочем месте, иногда очень сложно сказать, где они заразились. Но риск заражения именно на рабочем месте высокий.

Да, мы очень озабочены этой темой, у нас нет медработников в запасе, они более чем год находятся под давлением и COVID-19 и должны оказывать нормальную помощь. А еще они должны заботиться о своей семье и о себе лично. Совместно с органами здравоохранения всех стран ВОЗ далее будет работать над этим и думать, как можно их защитить. Весной мы просили не использовать маски, оставить их медработникам, потому что обычные люди не находились под таким риском, как они. Я знаю, что в России предусмотрено специальное страхование и другие меры поддержки, но вопрос стоит остро повсеместно.