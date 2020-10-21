Инфекционист Минздрава объяснил, как правильно носить перчатки от COVID

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Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов объяснил, как носить перчатки, чтобы они эффективно защищали от коронавируса.

«Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах <...> В момент, когда перчатки у вас на руках, старайтесь не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам», — разъяснил Чуланов.

Он также отметил, что перчатки нужно правильно снимать. «Беремся за манжет одной рукой и выворачиваем, а другой рукой — за манжет другой перчатки и также выворачиваем, чтобы контаминированные поверхности остались внутри. Далее мы утилизируем перчатки в контейнеры, желательно, чтобы это были закрывающиеся мусорные контейнеры», — пояснил Чуланов.

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