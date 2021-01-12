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Роскомнадзор выявил первые нарушения среди СМИ-иноагентов

Четыре СМИ из федерального реестра не сделали маркировку на своих сайтах, за что на них составили протоколы. У кого именно выявили нарушения, не уточняется. Им грозят штрафы до 500 тыс. руб.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Протоколы составлены по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

Привлеченные к ответственности СМИ не поставили на своих сайтах маркировку о том, что они являются иностранными агентами. В течение трех дней протоколы поступят в суд, который примет решение о назначении штрафов.

Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами
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<p>Владимир Путин</p>

Роскомнадзор не уточняет, у каких СМИ именно выявили нарушения. За них предусмотрен штраф до 50 тыс. руб для физ лиц и до 500 тыс. руб. для организаций.

Поправки в законодательство об иноагентах Госдума приняла в конце декабря, после этого их подписал президент Владимир Путин. Изменения позволяют включать в реестр СМИ-иноагентов физлиц.

В реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сейчас 17 изданий и пять физлиц. После принятия изменений в законодательстве Минюст внес в список правозащитника Льва Пономарева, активистку Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую.

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Пушкина назвала реализацию закона об иноагентах коллапсом для НКО
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Кроме того, в реестр НКО-иноагентов включили центр «Насилию.нет», который занимается помощью пострадавшим от домашнего насилия. Депутат Госдумы Оксана Пушкина после этого заявила, что «реализация закона грозит коллапсом некоммерческому сектору и катастрофическим обострением социальных проблем, которыми государство не может или не хочет заниматься».

Автор
Михаил Котляр
СМИ иноагенты нарушение Роскомнадзор
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