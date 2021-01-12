Роскомнадзор выявил первые нарушения среди СМИ-иноагентов

Четыре СМИ из федерального реестра не сделали маркировку на своих сайтах, за что на них составили протоколы. У кого именно выявили нарушения, не уточняется. Им грозят штрафы до 500 тыс. руб.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Протоколы составлены по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

Привлеченные к ответственности СМИ не поставили на своих сайтах маркировку о том, что они являются иностранными агентами. В течение трех дней протоколы поступят в суд, который примет решение о назначении штрафов.

Роскомнадзор не уточняет, у каких СМИ именно выявили нарушения. За них предусмотрен штраф до 50 тыс. руб для физ лиц и до 500 тыс. руб. для организаций.