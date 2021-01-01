Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, будут признаны иностранными агентами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Признанные иноагентами лица и объединения должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр. После этого они должны будут отчитываться Министерству юстиции о своей деятельности и предоставлять данные о расходовании полученных от иностранных спонсоров средств.

Кроме того, физические лица, получившие такой статус, не смогут занимать государственные и муниципальные должности, а также иметь доступ к государственной тайне.

Также СМИ обязаны будут указывать в материалах при упоминании иностранных агентов их статус.