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Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, будут признаны иностранными агентами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Признанные иноагентами лица и объединения должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр. После этого они должны будут отчитываться Министерству юстиции о своей деятельности и предоставлять данные о расходовании полученных от иностранных спонсоров средств.

Кроме того, физические лица, получившие такой статус, не смогут занимать государственные и муниципальные должности, а также иметь доступ к государственной тайне.

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Также СМИ обязаны будут указывать в материалах при упоминании иностранных агентов их статус.

Признать иностранными агентами могут из-за проведения митингов и публичных дебатов, распространения мнения о государственной политике и участия в наблюдении за выборами. При этом к политической деятельности нельзя будет отнести работу в области культуры, искусства, науки, здравоохранения, социального обслуживания, благотворительности и тд.

Госдума в третьем окончательном чтении приняла данный законопроект 23 декабря. Уже спустя пять дней Министерство юстиции начало вносить в список иностранных агентов физических лиц, хотя документ еще не был утвержден. В него вошли художница-акционистка Дарья Апахончич, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист «Псковской губернии» Денис Камалягин, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, а также правозащитник Лев Пономарев.

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