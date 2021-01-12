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По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержали диспетчера

Следователи сообщили, что оперативный дежурный получил от МЧС прогноз об опасности схода лавин, но не включил его в сводку. Из-за этого власти не смогли предупредить людей и принять превентивные меры

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

По делу о гибели трех человек в результате схода лавины под Норильском задержали оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, его подозревают в халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи установили, что 30 декабря МЧС представило прогноз о лавиноопасности с 31 декабря по 11 января и рекомендовало властям принять превентивные меры.

По версии СК, дежурный получил прогноз об опасности схода лавины, но не включил его в оперативную сводку. «В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены», — говорится в сообщении.

Власти Норильска объявили траур по погибшим под лавиной
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Фото:МЧС России

Лавина сошла на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в районе Талнах под Норильском 8 января. В результате снегом оказались завалены пять туристических домов. Погибла семья из трех человек: муж, жена и полуторагодовалый мальчик. Еще одного пострадавшего подростка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов у арендатора земельного участка, на котором располагается горнолыжный комплекс, в норильском подразделении Ростехнадзора и других подразделениях администрации города.

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Власти заявили об угрозе новых сходов лавин под Норильском
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Фото:МЧС России

В СК отметили, что туристический домик, в котором погибли три человека, глава семьи построил самостоятельно без каких-либо официальных разрешений.

Спасатели предупредили, что под Норильском существует опасность схода новых лавин. Они рекомендовали гражданам не появляться в окрестностях горы Отдельной. Власти города ограничили передвижение в этом районе.

Автор
Михаил Котляр
Норильск лавина задержание
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