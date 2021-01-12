По делу о гибели людей из-за лавины под Норильском задержали диспетчера

Следователи сообщили, что оперативный дежурный получил от МЧС прогноз об опасности схода лавин, но не включил его в сводку. Из-за этого власти не смогли предупредить людей и принять превентивные меры

Видео: СК РФ

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По делу о гибели трех человек в результате схода лавины под Норильском задержали оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, его подозревают в халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи установили, что 30 декабря МЧС представило прогноз о лавиноопасности с 31 декабря по 11 января и рекомендовало властям принять превентивные меры.

По версии СК, дежурный получил прогноз об опасности схода лавины, но не включил его в оперативную сводку. «В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены», — говорится в сообщении.