Власти заявили об угрозе новых сходов лавин под Норильском

Фото: МЧС России

Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельной, где в ночь на субботу под снегом погибли три человека. Предупреждение опубликовано на сайте мэрии Норильска.

«В связи с угрозой повторного схода лавины категорически запрещается посещение юго-западного склона горы Отдельной у границы горнолыжного комплекса», — говорится в сообщении. Власти города ограничили передвижение в районах горы Отдельной и ущелья реки Талнах.

Лавина в Норильске сошла в ночь на 9 января. Она засыпала несколько туристических домов. Прокуратура региона начала проверку. После смерти трех человек — членов одной семьи — следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Video