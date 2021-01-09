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СК ужесточил статью из-за гибели туристов под лавиной в Норильске

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после гибели трех человек при сходе снежной лавины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время ликвидации последствий спасатели нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. Также сотрудники МЧС нашли 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Спасательные работы на месте схода лавины завершены.

Кроме того, по официальной информации, при сходе лавины пострадал еще один человек. Пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Лавина в районе Талнах в Норильске сошла в ночь на 9 января, она засыпала несколько туристических домов. Прокуратура Красноярского края начала проверку.

СК Красноярский край лавина уголовное дело
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