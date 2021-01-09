СМИ узнали о втором погибшем в результате схода лавины в Норильске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

На месте схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта «Гора отдельная» под Норильском нашли тело второго погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника поисковой операции, волонтера Максима Инихова.

«Только что было обнаружено еще одно тело — полуторагодовалого ребенка», — заявил он.

Ранее было известно, что под снегом нашли тело 38-летней женщины. ГСУ СК по региону сообщало, что спасатели продолжают поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины. ТАСС пишет, что все они относятся к одной семье. По сообщению агентства, погибли мать и ее ребенок, спасатели ищут отца младенца.

Всего, по официальной информации, при сходе лавины пострадали два человека. Один из них — несовершеннолетний юноша, его с тяжелыми травмами доставили в больницу. По утверждению ТАСС, подросток является сыном погибшей женщины и мужчины, которого пока не нашли. Второй пострадавший, чье состояние оценивалось как средней степени тяжести, отказался от госпитализации.