ЧС в Вашингтоне, новые обладатели паспортов Мальты. Главные новости РБК

Кто получил новые «золотые паспорта» Мальты

Обладателями гражданства Мальты (входит в ЕС) в обмен на инвестиции за 2019 год стали более 3 тыс. человек, следует из раскрытого властями островного государства списка. По оценке РБК, из них меньше 300 — выходцы из стран бывшего СССР.

Среди получателей — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. По его словам, паспорт помогает «экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда».

Кроме того, в списке оказались полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова; одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова; акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова; гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева, совладельца компании DataPro Алексея Богданчикова.

Для того чтобы получить «золотой паспорт» Мальты и возможность свободно передвигаться в ЕС, ранее достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. или инвестировать €150 тыс. в госбумаги и арендовать жилье определенной стоимости на пять лет. В октябре 2020 года страна ужесточила условия программы: получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента, причем претенденты будут подвергаться тщательной юридической проверке.

Какие еще имена фигурируют в списках граждан Мальты этого и прошлых годов, а также о том, что думают власти ЕС о программе «золотых паспортов», читайте в материале РБК.

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля

Выпуск цифрового рубля Банком России несет ряд рисков, считают финансовые аналитики школы управления «Сколково» и РЭШ. После предложений ЦБ выпустить в обращение такую валюту они подготовили доклад, в котором проанализировали особенности цифровых валют в целом и российскую специфику.

Введение цифровой валюты может привести к потере ЦБ роли независимого участника финансового рынка, так как он сам планирует быть ее эмитентом, обращают внимание эксперты. У ЦБ есть несколько сценариев для внедрения крипторубля: одна из моделей не предполагает участия банков в системе, а в двух других они выступают посредниками.

Новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков финансового рынка и привести к оттоку средств из банков или, наоборот, оказаться невостребованной у населения. Представители регулятора ранее говорили, что конкурировать с банками не планируют.

В целом текущую концепцию цифрового рубля, разработанную ЦБ, аналитики оценивают на пять баллов из десяти: он не станет альтернативой действующим видам финансовых услуг, но может их дополнить.

Коллективный иммунитет к COVID

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.