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ЧС в Вашингтоне, новые обладатели паспортов Мальты. Главные новости РБК

Режим ЧС в Вашингтоне, кто получил новые «золотые паспорта» Мальты, главные риски цифрового рубля и почему не нужно ждать формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в этом году. Главные новости — в обзоре РБК

В Вашингтоне ввели режим ЧС

Президент Дональд Трамп ввел режим ЧС в столице США. Режим будет действовать две недели, до 24 января.

  • Режим ЧС ввели, чтобы обеспечить безопасность в городе, в том числе в день вступления в должность нового президента США Джозефа Байдена. Его инаугурация пройдет 20 января.
  • После объявления режима ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как Агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

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  • Ввести режим ЧС в Вашингтоне Трамп решил после того, как 6 января его сторонники вышли на митинг перед Капитолием и затем пошли на штурм здания. В этот день конгресс должен был утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. Полицейским удалось вытеснить протестующих лишь через несколько часов, в ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции. Сам Трамп насилие осудил, но Байден обвинил его в подстрекательстве к мятежу. Демократы объявили о решении запустить процедуру импичмента.

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Кто получил новые «золотые паспорта» Мальты

Обладателями гражданства Мальты (входит в ЕС) в обмен на инвестиции за 2019 год стали более 3 тыс. человек, следует из раскрытого властями островного государства списка. По оценке РБК, из них меньше 300 — выходцы из стран бывшего СССР.

  • Среди получателей — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. По его словам, паспорт помогает «экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда».
  • Кроме того, в списке оказались полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова; одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова; акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова; гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева, совладельца компании DataPro Алексея Богданчикова.

  • Для того чтобы получить «золотой паспорт» Мальты и возможность свободно передвигаться в ЕС, ранее достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. или инвестировать €150 тыс. в госбумаги и арендовать жилье определенной стоимости на пять лет. В октябре 2020 года страна ужесточила условия программы: получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента, причем претенденты будут подвергаться тщательной юридической проверке.
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Какие еще имена фигурируют в списках граждан Мальты этого и прошлых годов, а также о том, что думают власти ЕС о программе «золотых паспортов», читайте в материале РБК.

Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля

Выпуск цифрового рубля Банком России несет ряд рисков, считают финансовые аналитики школы управления «Сколково» и РЭШ. После предложений ЦБ выпустить в обращение такую валюту они подготовили доклад, в котором проанализировали особенности цифровых валют в целом и российскую специфику.

  • Введение цифровой валюты может привести к потере ЦБ роли независимого участника финансового рынка, так как он сам планирует быть ее эмитентом, обращают внимание эксперты. У ЦБ есть несколько сценариев для внедрения крипторубля: одна из моделей не предполагает участия банков в системе, а в двух других они выступают посредниками.
  • Новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков финансового рынка и привести к оттоку средств из банков или, наоборот, оказаться невостребованной у населения. Представители регулятора ранее говорили, что конкурировать с банками не планируют.
  • В целом текущую концепцию цифрового рубля, разработанную ЦБ, аналитики оценивают на пять баллов из десяти: он не станет альтернативой действующим видам финансовых услуг, но может их дополнить.

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Коллективный иммунитет к COVID

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

  • По словам Сваминатан, формирование иммунитета к COVID у населения нескольких стран, где будут доступны вакцины, не приведет к тому, что будут защищены люди всего мира. В то же время она отметила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс», а год назад никто не думал, что в мире вакцина будет не одна, а сразу несколько.
  • Ранее обеспокоенность тем, что не все страны получат доступ к вакцине от коронавируса, выражал генсек ООН Антониу Гуттериш. По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в области международного сотрудничества: мир столкнулся с таким явлением, как «вакцинный национализм», когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.
  • В России коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли сформируется за год или за несколько лет, говорил ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, по-прежнему неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых, а потому рассчитывать, скорее, надо на такую же тактику, какую люди используют для борьбы с гриппом.

    Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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    Источник: JHU
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Автор
Наталья Демченко
цифровой рубль Дональд Трамп ВОЗ COVID-19 Мальта главные новости последние новости
Материалы по теме
Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России
Финансы
Мальта раскрыла новых получателей «золотых паспортов» из России
Бизнес
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году
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