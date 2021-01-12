ЧС в Вашингтоне, новые обладатели паспортов Мальты. Главные новости РБК
Режим ЧС в Вашингтоне, кто получил новые «золотые паспорта» Мальты, главные риски цифрового рубля и почему не нужно ждать формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в этом году. Главные новости — в обзоре РБК
В Вашингтоне ввели режим ЧС
Президент Дональд Трамп ввел режим ЧС в столице США. Режим будет действовать две недели, до 24 января.
Режим ЧС ввели, чтобы обеспечить безопасность в городе, в том числе в день вступления в должность нового президента США Джозефа Байдена. Его инаугурация пройдет 20 января.
После объявления режима ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как Агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
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Ввести режим ЧС в Вашингтоне Трамп решил после того, как 6 января его сторонники вышли на митинг перед Капитолием и затем пошли на штурм здания. В этот день конгресс должен был утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. Полицейским удалось вытеснить протестующих лишь через несколько часов, в ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции. Сам Трамп насилие осудил, но Байден обвинил его в подстрекательстве к мятежу. Демократы объявили о решении запустить процедуру импичмента.
Обладателями гражданства Мальты (входит в ЕС) в обмен на инвестиции за 2019 год стали более 3 тыс. человек, следует из раскрытого властями островного государства списка. По оценке РБК, из них меньше 300 — выходцы из стран бывшего СССР.
Среди получателей — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. По его словам, паспорт помогает «экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда».
Кроме того, в списке оказались полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова; одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова; акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова; гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева, совладельца компании DataPro Алексея Богданчикова.
Для того чтобы получить «золотой паспорт» Мальты и возможность свободно передвигаться в ЕС, ранее достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. или инвестировать €150 тыс. в госбумаги и арендовать жилье определенной стоимости на пять лет. В октябре 2020 года страна ужесточила условия программы: получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента, причем претенденты будут подвергаться тщательной юридической проверке.
Какие еще имена фигурируют в списках граждан Мальты этого и прошлых годов, а также о том, что думают власти ЕС о программе «золотых паспортов», читайте в материале РБК.
Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля
Выпуск цифрового рубля Банком России несет ряд рисков, считают финансовые аналитики школы управления «Сколково» и РЭШ. После предложений ЦБ выпустить в обращение такую валюту они подготовили доклад, в котором проанализировали особенности цифровых валют в целом и российскую специфику.
Введение цифровой валюты может привести к потере ЦБ роли независимого участника финансового рынка, так как он сам планирует быть ее эмитентом, обращают внимание эксперты. У ЦБ есть несколько сценариев для внедрения крипторубля: одна из моделей не предполагает участия банков в системе, а в двух других они выступают посредниками.
Новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков финансового рынка и привести к оттоку средств из банков или, наоборот, оказаться невостребованной у населения. Представители регулятора ранее говорили, что конкурировать с банками не планируют.
В целом текущую концепцию цифрового рубля, разработанную ЦБ, аналитики оценивают на пять баллов из десяти: он не станет альтернативой действующим видам финансовых услуг, но может их дополнить.
Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По словам Сваминатан, формирование иммунитета к COVID у населения нескольких стран, где будут доступны вакцины, не приведет к тому, что будут защищены люди всего мира. В то же время она отметила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс», а год назад никто не думал, что в мире вакцина будет не одна, а сразу несколько.
Ранее обеспокоенность тем, что не все страны получат доступ к вакцине от коронавируса, выражал генсек ООН Антониу Гуттериш. По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в области международного сотрудничества: мир столкнулся с таким явлением, как «вакцинный национализм», когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.
В России коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли сформируется за год или за несколько лет, говорил ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, по-прежнему неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых, а потому рассчитывать, скорее, надо на такую же тактику, какую люди используют для борьбы с гриппом.