Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России

Прямое вовлечение центральных банков в рынок финансовых услуг. Это может привести к потере регулятором роли независимого участника финансового рынка и подорвать доверие с точки зрения выполнения регуляторной функции, опасаются эксперты. Это самый актуальный риск для России, сказал РБК руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Представители ЦБ подчеркивали, что не планируют делать прямого конкурента банкам, но если будет принято иное решение, то может возникнуть отток средств из банков».

Создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов, если ее целевая аудитория и так удовлетворена предложениями на финансовом рынке. Кроме того, цифровая валюта может оказаться слишком сложной для отдельных групп населения. «Если данный инструмент от ЦБ будет не очень востребован, то расходы регулятора могут себя не окупить в полной мере», — предупреждает Кривошея.

Наконец, став эмитентом цифровой валюты, Центральный банк рискует начать конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг. Если рынок насыщен, создание цифровой валюты «может только остановить инновационное развитие индустрии, оказывая ненужное давление на коммерческих игроков», отмечают авторы исследования.

Насколько будет востребован цифровой рубль

Российский проект цифрового рубля является довольно инновационным, но многие детали все еще находятся в разработке, говорится в отчете. Если «цифровой рубль будет предлагаться как решение, похожее на сегодняшние виды финансовых услуг, спрос на него может быть недостаточным», объясняет Кривошея.

«В силу наличия широкого спектра решений от коммерческих участников рынка, скорее всего, цифровая валюта останется нишевым продуктом, особенно если будет предлагаться как добровольная инициатива для пользователей», — сказано в отчете. В «Сколково» оценивают текущую востребованность цифрового рубля на уровне двух баллов из десяти, максимальную — в шесть баллов (в случае если будут определены четкие ценностные предложения и целевая аудитория).

Создавая цифровой рубль, ЦБ нужно будет решить проблему «курицы и яйца», то есть определить, кто будет драйвером принятия новой валюты в обществе: потребитель или торгово-сервисное предприятие. «Оптимальный вариант должен предоставлять существенные преимущества или отличия по сравнению с использованием текущих инструментов оплаты или покрывать те функции и задачи, которые до сих пор не покрыты существующими методами платежей», — считают эксперты «Сколково» и РЭШ. Для торговых предприятий спрос со стороны покупателей — один из ключевых факторов при принятии решений о различных формах оплаты, ссылаются они на собственный опрос 144 предприятий. При внедрении цифрового рубля важно понимать, что, пока потребитель не будет создавать спрос на такой вид оплаты, вероятность того, что драйвером изменений выступят торговые предприятия, мала, делают вывод авторы исследования.

В целом текущую концепцию цифрового рубля аналитики оценивают в пять баллов из десяти: он не станет альтернативой действующим видам финансовых услуг, но может их дополнить. В потенциале решение может дойти до стадии «радикальной инновации» (оценка семь-восемь баллов из десяти), считают в «Сколково-РЭШ». Наиболее перспективным вариантом Кривошея называет сценарий, в котором цифровой рубль, например, будет обеспечивать «доступ к новой прорывной инфраструктуре».

Реакция рынка

Банк России далеко не первый регулятор, изучающий внедрение цифровой валюты: 65% представителей центральных банков (в основном из стран Западной Европы) активно проводят исследования в этой сфере. Но российские коммерческие банки относятся к инициативе с опасениями: глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что из-за внедрения цифрового рубля часть бизнеса может уйти от кредитных организаций к ЦБ, а зампред Сбербанка Анатолий Попов указывал, что возможный отток средств из банков в цифровой рубль может составить 2–4 трлн руб. в течение трех лет после запуска цифровой валюты. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, говорила, что в ЦБ не ожидают серьезного перетока средств.

Риски для ликвидности банковского сектора сильно зависят от дизайна (итогового формата) цифрового рубля, отмечает Кривошея: «Если это инструмент для прямой конкуренции с финансовыми посредниками, то эти риски актуальны. Если инновационный инструмент — эти риски могут быть менее острыми».

Сам ЦБ не планирует конкурировать с банками. Зампред Банка России Алексей Заботкин подчеркивал, что ни кредитов, ни депозитов в цифровых рублях не будет. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, абсолютное большинство участников финансового рынка в ходе общественного обсуждения поддерживают целесообразность введения цифрового рубля. Новая форма валюты может помочь и в международных расчетах, указывала она, например, цифровые валюты могут стать потенциальным конкурентом SWIFT.

Не совсем понятно, что пользователю даст цифровой рубль, отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, ведь сейчас и так есть множество платежных инструментов: карты, электронные кошельки, QR-коды, Система быстрых платежей. В концепции ЦБ «не отражены основные преимущества цифровых валют, о которых говорят другие страны», считает член набсовета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Владислав Мартынов: «Например, возможность «окрашивать» госденьги и отслеживать их через всю финансовую систему не является приоритетом [в докладе ЦБ], хотя это позволяет значительно повысить эффективность использования госсредств». Что касается планов ЦБ создать централизованную ИТ-инфраструктуру для цифрового рубля, то есть риски, что она будет «более уязвима для хакерских атак и взлома», предупреждает эксперт.