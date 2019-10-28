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Адвокат Голунова подал жалобу в суд на бездействие следователей

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подал жалобу в Басманный суд на бездействие следователя СК, сообщил он РБК.

«Сегодня утром [подана жалоба]. Обжаловать как действия, так и бездействия следователя. Бездействие выражается в том, что в течение четырех месяцев не проведена надлежащим образом проверка сообщения о преступлении. Процессуального решения о возбуждении уголовного дела не вынесено. На наше ходатайство об ознакомлении с материалами проверки следователь ответил отказом. Соответственно обжалуем бездействие в части ненадлежащей проверки, отсутствие возбужденного уголовного дела и действия по отказу в ознакомлении с материалами проверки», — рассказал Бадамшин.

РБК направил запрос в СК России. В пресс-службе Басманного суда сообщили, что на данный момент жалоба от Бадамшина не поступала.

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Арест и последующее снятие обвинений с журналиста вызвали общественный резонанс, поскольку полиция заявляла об обнаружении нарколаборатории в квартире журналиста. Позднее выяснилось, что фотографии нарколаборатории были сделаны не в квартире Голунова. После того как дело против Голунова было закрыто, несколько высокопоставленных сотрудников полиции Москвы были уволены. Своим указом президент Владимир Путин снял с постов главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майора Андрея Пучкова.

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Данные о проверке задержавших Голунова полицейских попросили передать ФСБ

Доследственную проверку полицейских, причастных к задержанию журналиста, Следственный комитет начал еще в июле. Служебную проверку проводило и МВД. 11 октября Бадамшин просил Генпрокуратуру передать в управление «М» ФСБ России материалы проверки в отношении полицейских, проводивших задержание Голунова.

Журналист связал дело против него с материалом о московском рынке похоронном услуг и возможных связях с ним сотрудников ФСБ.

Теги: Иван Голунов, Следственный комитет, иск в суд, новости РБК
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