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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Зампред Верховного суда Владимир Давыдов постановил, что жалоба адвокатов подавшего декларацию бизнесмена на изъятие документа должна быть рассмотрена в суде первой инстанции
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ВС.

Речь идет о декларации, которую подал совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит. Хотя президент Владимир Путин обещал иммунитет от уголовного преследования тем предпринимателям, которые подали такой документ, ФСБ изъяла декларацию Израйлита и использовала ее для обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам и в мошенничестве.

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в действиях спецслужбы. Судья Александр Ботин, в частности, отказался передать поданную в ВС жалобу адвокатов Израйлита в кассационную инстанцию. Однако Давыдов решил, что с этим согласиться нельзя, и постановил, что доводы защиты бизнесмена должны быть рассмотрены не в ВС, а в суде первой инстанции.

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Неназванный федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что ситуация с декларацией Израйлита обсуждалась на самом высоком уровне, где якобы было принято решение, что подобное не должно повториться.

После инцидента с декларацией Израйлита Кремль призвал по-прежнему доверять словам президента. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал произошедшее прямой угрозой амнистии капиталов.

Автор: Артём Губенко
Теги: амнистия капиталов, Верховный суд
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