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Авария с топливом в Норильске ,  
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Прокуратура завела три дела после разлива топлива в Норильске

Прокуратура Норильска возбудила три административных дела после разлива водно-топливной смеси при перекачке на реке Амбарной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел 7 августа около 4:00 утра по местному времени (00:00 мск). В районе устья реки Амбарная перекачивали водно-дизельную смесь, собранную при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3, который произошел в конце мая.

Во время этих работ в рукаве, соединяющим насосные оборудования, образовался свищ. Из-за этого на землю на площади 20 кв. м вылилось около 50 литров смеси.

«Организацией, осуществляющей перекачку указанной смеси, не обеспечена безопасная эксплуатация оборудования, что повлекло загрязнение земли нефтепродуктами», — сообщили в прокуратуре.

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске
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Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

Прокуратура Норильска проверила исполнение природоохранного законодательства. По результатам проверки ведомство возбудило два дела по ст. 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов) и одно дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП (порча земли).

Эти дела направили для рассмотрения в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит НТЭК, «дочке» «Норникеля») произошел разлив дизельного топлива. Вылилось около 21 тыс. т жидкости, которая попала в почву и реки. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» не согласился с этой суммой, сообщив, что ведомство неправильно оценило массу попавшего в реки топлива и необоснованно использовало максимальный коэффициент. Компания обязалась устранить последствия аварии за свой счет.

Росприроднадзор 7 августа сообщал, что при ликвидации последствий аварии произошел новый разлив нефтяной смеси. Тогда генеральный директор НТЭК Сергей Липин говорил РБК, что разлив топливно-водяной смеси произошел при проведении ООО «Политехника» работ по перекачке топливно-водяной смеси, при замене напорно-всасывающего рукава, подходящего к насосу перекачки. По его словам, площадь разлива составила 5 на 10 м, а объем разлившейся смеси — от 100 до 250 л.

Теги: Прокуратура, Норильск, разлив топлива
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