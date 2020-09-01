Прокуратура завела три дела после разлива топлива в Норильске

Прокуратура Норильска возбудила три административных дела после разлива водно-топливной смеси при перекачке на реке Амбарной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел 7 августа около 4:00 утра по местному времени (00:00 мск). В районе устья реки Амбарная перекачивали водно-дизельную смесь, собранную при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3, который произошел в конце мая.

Во время этих работ в рукаве, соединяющим насосные оборудования, образовался свищ. Из-за этого на землю на площади 20 кв. м вылилось около 50 литров смеси.

«Организацией, осуществляющей перекачку указанной смеси, не обеспечена безопасная эксплуатация оборудования, что повлекло загрязнение земли нефтепродуктами», — сообщили в прокуратуре.