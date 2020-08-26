Минприроды понадеялось без суда решить вопрос со штрафом «Норникелю»

Минприроды надеется без суда договориться с «Норникелем» о выплате штрафа. Компания должна покрыть ущерб, нанесенный природе после разлива топлива под Норильском — тогда из хранилища в реки и грунт вытекло около 21 тыс. т топлива

Территория ТЭЦ-3 под Норильском (Фото: Ирина Яринская / Reuters)

Минприроды надеется без суда решить с «Норникелем» вопрос по выплате штрафа, который покроет ущерб, нанесенный природе после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании», — сказал он.

В пресс-службе «Норникеля» вновь заявили, что компания надеется на досудебное решение.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива, 6 тыс. т из которых попало в грунт, а остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

По факту аварии было возбуждено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.