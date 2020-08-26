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Авария с топливом в Норильске ,  
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Минприроды понадеялось без суда решить вопрос со штрафом «Норникелю»

Минприроды надеется без суда договориться с «Норникелем» о выплате штрафа. Компания должна покрыть ущерб, нанесенный природе после разлива топлива под Норильском — тогда из хранилища в реки и грунт вытекло около 21 тыс. т топлива
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Территория ТЭЦ-3 под Норильском
Территория ТЭЦ-3 под Норильском (Фото: Ирина Яринская / Reuters)

Минприроды надеется без суда решить с «Норникелем» вопрос по выплате штрафа, который покроет ущерб, нанесенный природе после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании», — сказал он.

В пресс-службе «Норникеля» вновь заявили, что компания надеется на досудебное решение.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива, 6 тыс. т из которых попало в грунт, а остальная часть утекла в воду — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

По факту аварии было возбуждено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Росприроднадзор ущерб от аварии оценил в рекордные 148 млрд руб., но «Норникель» с ведомством не согласился. При расчетах Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент, который применяется, если последствия аварии долго не устраняются. Использование такого коэффициента с учетом «незамедлительных действий» «Норникеля» не обосновано, заявили в компании. Также в ней сочли, что ведомство неверно определило и массу разлившегося топлива, поскольку ее рассчитали еще до окончания работ по сбору нефтепродуктов.

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В то же время «Норникель» подтвердил, что устранит последствия аварии за свой счет и готов в досудебном порядке обсудить вопрос о выплате штрафа. Глава компании Владимир Потанин оценивал стоимость работ в 10 млрд руб. и выше.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Минприроды, «Норникель»
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