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Мишустин выделил 434 млн руб. на ликвидацию «экологического Чернобыля»

Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды
Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды (Фото: Минобороны РФ)

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 434,8 млн руб. на ликвидацию загрязнения на территории города Усолье-Сибирское. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. В Росприроднадзоре называли ситуацию там «экологическим Чернобылем».

«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром», — сообщило правительство.

СК начал проверку из-за отходов в Усолье-Сибирском после критики Путина
Общество
Завод &laquo;Усольехимпром&raquo; в Иркутской области
В сообщении также отмечается, что работы по извлечению загрязненных грунтов уже начались. Сейчас на месте работают специалисты «Росатома», МЧС и Минобороны.

Позднее ликвидаторы обезопасят пять аварийных емкостей и организуют последующую утилизацию отходов. Кроме того, вдоль берега Ангары поставят специальные противофильтрационные экраны.

В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода
Общество
Территория предприятия химической промышленности &laquo;Усольехимпром&raquo; в городе Усолье-Сибирское
В 2005 году закрылся химический завод «Усольехимпром». Теперь на его территории находится очаг ртутного загрязнения. Почвы и подземные воды вокруг завода поражены токсинами.

В нескольких километрах от завода на берегу Ангары расположен город Усолье-Сибирское, в котором проживают 76 тыс. человек. С 2018 года там действует режим ЧС.

Путин поручил просчитать ликвидацию иркутского «экологического Чернобыля»
Общество
Здания бывшего химического комбината &quot;Усольехимпром&quot; в Усолье-Сибирском
В июле 2020 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала «Усольехимпром» «экологическим Чернобылем» и призвала коллег к немедленному решению проблемы.

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Позднее президент России Владимир Путин отметил, что проблема с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском замалчивается. В связи с этим он поручил подготовить план по ликвидации загрязнения.

Теги: Иркутская область, экология
Материалы по теме
Путин поручил просчитать ликвидацию иркутского «экологического Чернобыля»
Общество
СК начал проверку из-за отходов в Усолье-Сибирском после критики Путина
Общество
В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода
Общество
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