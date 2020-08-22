Мишустин выделил 434 млн руб. на ликвидацию «экологического Чернобыля»

Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды (Фото: Минобороны РФ)

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 434,8 млн руб. на ликвидацию загрязнения на территории города Усолье-Сибирское. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. В Росприроднадзоре называли ситуацию там «экологическим Чернобылем».

«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром», — сообщило правительство.

В сообщении также отмечается, что работы по извлечению загрязненных грунтов уже начались. Сейчас на месте работают специалисты «Росатома», МЧС и Минобороны.

Позднее ликвидаторы обезопасят пять аварийных емкостей и организуют последующую утилизацию отходов. Кроме того, вдоль берега Ангары поставят специальные противофильтрационные экраны.

В 2005 году закрылся химический завод «Усольехимпром». Теперь на его территории находится очаг ртутного загрязнения. Почвы и подземные воды вокруг завода поражены токсинами.