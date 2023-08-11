На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха

Компании «Пиро-Росс» на утилизацию передали 4 т пороха, он хранился на ее складе, где 9 августа произошел взрыв. Следствие назвало причиной случившегося нарушение техники безопасности, в «Пиро-Росс» говорят о диверсии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, где 9 августа произошел взрыв, хранили почти 4 т пороха, следует из материалов дела, которые огласили на заседании городского суда, передает ТАСС.

«На хранение компании «Пиро-Росс» было передано 53 ящика с порохом, всего четыре тонны материала», — сказано в материалах дела. Компания получила их для утилизации, порох извлекли из боеприпасов, срок годности которых истек.

Следствие называет причиной взрыва нарушение техники безопасности.

На том же заседании суда на два месяца был арестован технический директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Чанкаев не признал вину. По его словам, на складе произошла «диверсия, других причин быть не могло».





Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода (в советские годы Сергиев Посад назывался Загорском), где «Пиро-Росс» арендовала склад. В результате взрыва погибла одна женщина — она скончалась в больнице, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, у нее были ожоги всего тела. Пострадали 80 человек, из них 15 были госпитализированы. Неизвестна судьба четырех человек.

Власти пообещали выплатить получившим легкие травмы 100 тыс. руб.,

госпитализированным с переломами — 300 тыс. руб., тяжелораненым в реанимации — 500 тыс. руб., семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

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По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в городе были повреждены 397 квартир и 20 частных домов — там были выбиты окна и двери, были и другие разрушения. Также пострадали пять объектов инфраструктуры — две школы, колледж, спорткомплекс, котельная. Учебные заведения обещали восстановить к 1 сентября. Кроме того, были повреждены 184 автомобиля. На кадрах, которые опубликовал глава региона, видно, что некоторые машины сгорели целиком, другие сильно искорежены. Поврежденное имущество обещали восстановить или выплатить за него компенсации.