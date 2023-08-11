branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 20:30
Экс-президенту ЮАР не нашлось места в тюрьме Политика, 21:36
На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха Общество, 21:20
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Овечкин словами «поживем — увидим» оценил перспективу стать министром Спорт, 21:08
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений Украине Политика, 21:08
Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела сына Байдена Политика, 20:52
Кадры с места, где туристы на «УАЗе» врезались в скалу в Сочи Общество, 20:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты допустили отток мигрантов-строителей из-за ослабления рубля Недвижимость, 20:40
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:39
Власти утвердили схему перевода студентов — участников операции на бюджет Общество, 20:37
Чемпионка России по плаванию сменила спортивное гражданство Спорт, 20:35
Клуб защиты прав инвесторов представил судебную стратегию разблокировки активов Инвестиции, 20:32
Власти упростили выплату страховки в случае гибели на военной операции Общество, 20:25
Суд арестовал подозреваемого по делу о взрывах в Сергиевом Посаде Общество, 20:14
Общество ,  
0 

На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха

На взорвавшемся складе «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха
Компании «Пиро-Росс» на утилизацию передали 4 т пороха, он хранился на ее складе, где 9 августа произошел взрыв. Следствие назвало причиной случившегося нарушение техники безопасности, в «Пиро-Росс» говорят о диверсии
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, где 9 августа произошел взрыв, хранили почти 4 т пороха, следует из материалов дела, которые огласили на заседании городского суда, передает ТАСС.

«На хранение компании «Пиро-Росс» было передано 53 ящика с порохом, всего четыре тонны материала», — сказано в материалах дела. Компания получила их для утилизации, порох извлекли из боеприпасов, срок годности которых истек.

Следствие называет причиной взрыва нарушение техники безопасности.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На том же заседании суда на два месяца был арестован технический директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Чанкаев не признал вину. По его словам, на складе произошла «диверсия, других причин быть не могло».

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода (в советские годы Сергиев Посад назывался Загорском), где «Пиро-Росс» арендовала склад. В результате взрыва погибла одна женщина — она скончалась в больнице, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, у нее были ожоги всего тела. Пострадали 80 человек, из них 15 были госпитализированы. Неизвестна судьба четырех человек.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как покупатели в России стали выбирать новинки: 5 изменений
Семейное образование в России: что это и как оно работает
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой

Власти пообещали выплатить получившим легкие травмы 100 тыс. руб.,
госпитализированным с переломами — 300 тыс. руб., тяжелораненым в реанимации — 500 тыс. руб., семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха
Video

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в городе были повреждены 397 квартир и 20 частных домов — там были выбиты окна и двери, были и другие разрушения. Также пострадали пять объектов инфраструктуры — две школы, колледж, спорткомплекс, котельная. Учебные заведения обещали восстановить к 1 сентября. Кроме того, были повреждены 184 автомобиля. На кадрах, которые опубликовал глава региона, видно, что некоторые машины сгорели целиком, другие сильно искорежены. Поврежденное имущество обещали восстановить или выплатить за него компенсации.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергиев Посад взрыв
Материалы по теме
Суд арестовал подозреваемого по делу о взрывах в Сергиевом Посаде
Общество
Воробьев рассказал о разрушениях в Сергиевом Посаде после взрыва
Общество
Четырех пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
Общество