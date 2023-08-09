Одна из пострадавших при взрыве склада пиротехники в Сергиевом Посаде умерла в больнице

В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Одна из женщин, пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, умерла в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из лечебного учреждения.

Взрыв произошел утром 9 августа. Данные о пострадавших постоянно корректируются.

На момент подготовки этого материала за медицинской помощью, по словам губернатора Андрея Воробьева, обратились 56 человек.

Из них 30 положили на стационарное лечение в больницу, а 26 обращались в травматологический пункт и после оказания помощи были отпущены домой.

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