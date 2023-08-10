После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора «Пиро-Росс»

В офисе «Пиро-Росс», которая арендовала помещение на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, прошли обыски, следователи изъяли документы и допросили сотрудников

Фото: Дмитрий Белицкий

Следователи провели обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде 9 августа произошел взрыв, сообщает подмосковное управление СК. Компания арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода.

Они изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников, и допросили сотрудников. В качестве подозреваемого задержан технический директор компании, его имени следователи не называют. Накануне телеграм-канал «112» сообщил о задержании для допроса гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева.

После взрыва СК завел дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), в его рамках назначили экспертизы, в том числе физико-химическую, баллистическую и судебно-медицинские. 34 человека допросили как свидетелей.

По данным следователей, за медпомощью обратились более 60 человек. Подмосковный минздрав сообщил о 71 пострадавшем. Из них 14 человек остаются в больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии в реанимации. Один человек погиб. МЧС сообщает, что 12 человек пропали без вести.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Чанкаев перед задержанием говорил журналистам, что ЧП случилось не на складе «Пиро-Росс» с пиротехникой, а в соседнем, где хранились металлические трубы. С его слов, сотрудники слышали подозрительные звуки, напоминающие прилет беспилотника. Однако после следственных действий Чанкаев заявил, что не знает причину взрыва, передавал «Коммерсантъ».

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев накануне говорил, что версия об атаке беспилотника не подтверждается; об этом сообщили и в СК. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передавал, что причиной взрыва на территории завода мог стать человеческий фактор, а депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов называл причиной нарушение технологического процесса.