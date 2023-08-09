Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное
Утром 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Место ЧП — склад пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), который арендовала частная компания. Mash пишет, что это компания «Пиро-Росс».
- На ЗОМЗ объявили полную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, сообщили власти Сергиево-Посадского района.
- Из-за взрыва пострадали 45 человек, сообщала администрация городского округа. Шестеро из них в реанимации, 22 человека доставлены в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 52 обратившихся за медицинской помощью, передает «РИА Новости».
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Под завалами могут находиться пять человек, заявил Воробьев.
- Открытого горения на месте ЧП не наблюдается, пожарные и спасатели ведут разбор завалов, сообщила администрация района.
- Взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Как сообщил Воробьев, окна повреждены в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в спорткомплексе «Луч».
- На заводе разрушен один цех, еще один частично поврежден. На территории предприятия во многих зданиях повреждено остекление и фасады.
- СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).
- Версия о том, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, пока не подтверждается, сообщил Воробьев.
- Из-за выхода из строя котельной завода ЗОМЗ прекращена подача горячей воды, сообщила администрация.
Где произошел взрыв
- Адреса ЗОМЗ и «Пиро-Росс» совпадают — это проспект Красной Армии, 212В, свидетельствуют данные РБК Компании.
- Компанию «Пиро-Росс» в 1994 году основали оборонные предприятия «КХЗ» «ФНПЦ «НИИПХ», «Сигнал» и «Союз»; она разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы.
- Арбитражный суд Московской области в марте 2023 года признал «Пиро-Росс» банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство, свидетельствуют данные СПАРК. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании.
- При этом владелец «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев заявил Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а на соседнем, где хранились металлические трубы.
- Загорский оптико-механический завод сообщил, что взрыв произошел на складе частной компании, расположенном на территории, прилегающей к предприятию, передает «Интерфакс». Из-за ЧП повреждены помещения завода и пострадали сотрудники.
Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), который входит в холдинг «Швабе» «Ростеха», — один из основных российских разработчиков и изготовителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности. Он также производит медицинскую аппаратуру для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.
Одно из приоритетных направлений работы ЗОМЗ — оптика для военных: например, бинокль БП 8х20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Он отличается малым весом и высокопрочным эргономичным корпусом из магниевого сплава.
По данным СПАРК, выручка завода за 2021 года составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,033 млн руб. Компания не раскрывала данные за весь 2022 год, только за второй квартал (выручка составила 657,2 млн руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб.).
Что рассказали очевидцы
- Из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде в аптеке неподалеку выбило стекла, грохот был очень сильный, рассказала РБК очевидица произошедшего Оксана.
- «В аптеке сразу посыпались стекла, выбило все рамы, все это на ребенка. Не знаю, как успела его прикрыть собой… В аптеке тут же сигнализация запищала, выбежали на улицу. В той стороне, где завод, — клубы дыма», — сообщила женщина.
- Жительница Сергиева Посада добавила, что в ее доме, находящемся неподалеку от завода, выбило стекла на балконах. В ее квартире из-за взрыва слетели шторы.
- Другая очевидица, проживающая в микрорайоне Углич, рассказала, что после взрыва увидела за окном «огромное облако дыма», а в доме ее бабушки выбило сетки на окнах.