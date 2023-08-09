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Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное

В Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе прогремел взрыв
Из-за взрыва, по последним данным, пострадали 45 человек, взрывной волной выбило стекла в жилых домах поблизости от Загорского оптико-механического завода. Власти заявили, что взрыв произошел на складе с пиротехникой

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное
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Утром 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Место ЧП — склад пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), который арендовала частная компания. Mash пишет, что это компания «Пиро-Росс».

  • На ЗОМЗ объявили полную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, сообщили власти Сергиево-Посадского района.
  • Из-за взрыва пострадали 45 человек, сообщала администрация городского округа. Шестеро из них в реанимации, 22 человека доставлены в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 52 обратившихся за медицинской помощью, передает «РИА Новости».

  • Под завалами могут находиться пять человек, заявил Воробьев.

    Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное
  • Открытого горения на месте ЧП не наблюдается, пожарные и спасатели ведут разбор завалов, сообщила администрация района.
  • Взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Как сообщил Воробьев, окна повреждены в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в спорткомплексе «Луч».
  • На заводе разрушен один цех, еще один частично поврежден. На территории предприятия во многих зданиях повреждено остекление и фасады.
  • СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).
  • Версия о том, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, пока не подтверждается, сообщил Воробьев.
  • Из-за выхода из строя котельной завода ЗОМЗ прекращена подача горячей воды, сообщила администрация.

Где произошел взрыв

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

  • Адреса ЗОМЗ и «Пиро-Росс» совпадают — это проспект Красной Армии, 212В, свидетельствуют данные РБК Компании.
  • Компанию «Пиро-Росс» в 1994 году основали оборонные предприятия «КХЗ» «ФНПЦ «НИИПХ», «Сигнал» и «Союз»; она разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы.
  • Арбитражный суд Московской области в марте 2023 года признал «Пиро-Росс» банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство, свидетельствуют данные СПАРК. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании.

Последствия взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Фоторепортаж
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  • При этом владелец «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев заявил Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а на соседнем, где хранились металлические трубы.
  • Загорский оптико-механический завод сообщил, что взрыв произошел на складе частной компании, расположенном на территории, прилегающей к предприятию, передает «Интерфакс». Из-за ЧП повреждены помещения завода и пострадали сотрудники.

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), который входит в холдинг «Швабе» «Ростеха», — один из основных российских разработчиков и изготовителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности. Он также производит медицинскую аппаратуру для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.

Одно из приоритетных направлений работы ЗОМЗ — оптика для военных: например, бинокль БП 8х20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Он отличается малым весом и высокопрочным эргономичным корпусом из магниевого сплава.

По данным СПАРК, выручка завода за 2021 года составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,033 млн руб. Компания не раскрывала данные за весь 2022 год, только за второй квартал (выручка составила 657,2 млн руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб.).

Что рассказали очевидцы

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное

  • Из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде в аптеке неподалеку выбило стекла, грохот был очень сильный, рассказала РБК очевидица произошедшего Оксана.
  • «В аптеке сразу посыпались стекла, выбило все рамы, все это на ребенка. Не знаю, как успела его прикрыть собой… В аптеке тут же сигнализация запищала, выбежали на улицу. В той стороне, где завод, — клубы дыма», — сообщила женщина.
  • Жительница Сергиева Посада добавила, что в ее доме, находящемся неподалеку от завода, выбило стекла на балконах. В ее квартире из-за взрыва слетели шторы.
  • Другая очевидица, проживающая в микрорайоне Углич, рассказала, что после взрыва увидела за окном «огромное облако дыма», а в доме ее бабушки выбило сетки на окнах.
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Юлия Волкова Юлия Волкова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Анастасия Куницына
Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад Московская область взрыв пиротехника
ПИРО - РОСС ЗАГОРСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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