Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное

Из-за взрыва, по последним данным, пострадали 45 человек, взрывной волной выбило стекла в жилых домах поблизости от Загорского оптико-механического завода. Власти заявили, что взрыв произошел на складе с пиротехникой

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Утром 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Место ЧП — склад пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), который арендовала частная компания. Mash пишет, что это компания «Пиро-Росс».

На ЗОМЗ объявили полную эвакуацию из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, сообщили власти Сергиево-Посадского района.

Из-за взрыва пострадали 45 человек, сообщала администрация городского округа. Шестеро из них в реанимации, 22 человека доставлены в отделение травматологии, у остальных — осколочные повреждения средней тяжести. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 52 обратившихся за медицинской помощью, передает «РИА Новости».

Под завалами могут находиться пять человек, заявил Воробьев.

Открытого горения на месте ЧП не наблюдается, пожарные и спасатели ведут разбор завалов, сообщила администрация района.

Взрывной волной в зданиях, расположенных близ эпицентра взрыва, выбило стекла. Как сообщил Воробьев, окна повреждены в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в спорткомплексе «Луч».

На заводе разрушен один цех, еще один частично поврежден. На территории предприятия во многих зданиях повреждено остекление и фасады.

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Версия о том, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, пока не подтверждается, сообщил Воробьев.

Из-за выхода из строя котельной завода ЗОМЗ прекращена подача горячей воды, сообщила администрация.

Где произошел взрыв

Фото: Яндекс.Карты

Адреса ЗОМЗ и «Пиро-Росс» совпадают — это проспект Красной Армии, 212В, свидетельствуют данные РБК Компании.

Компанию «Пиро-Росс» в 1994 году основали оборонные предприятия «КХЗ» «ФНПЦ «НИИПХ», «Сигнал» и «Союз»; она разрабатывает и производит пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия, организует и проводит фейерверки, перевозит опасные грузы.

Арбитражный суд Московской области в марте 2023 года признал «Пиро-Росс» банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство, свидетельствуют данные СПАРК. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество компании.

При этом владелец «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев заявил Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а на соседнем, где хранились металлические трубы.

Загорский оптико-механический завод сообщил, что взрыв произошел на складе частной компании, расположенном на территории, прилегающей к предприятию, передает «Интерфакс». Из-за ЧП повреждены помещения завода и пострадали сотрудники.

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ), который входит в холдинг «Швабе» «Ростеха», — один из основных российских разработчиков и изготовителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности. Он также производит медицинскую аппаратуру для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы. Одно из приоритетных направлений работы ЗОМЗ — оптика для военных: например, бинокль БП 8х20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Он отличается малым весом и высокопрочным эргономичным корпусом из магниевого сплава. По данным СПАРК, выручка завода за 2021 года составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,033 млн руб. Компания не раскрывала данные за весь 2022 год, только за второй квартал (выручка составила 657,2 млн руб., чистая прибыль — 25,6 млн руб.).

Что рассказали очевидцы