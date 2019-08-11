Суд не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

Суд не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

Суд отказался рассматривать ходатайство Следственного комитета об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве. Васильев находится в тяжелом состоянии в реанимации

Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Басманный суд отказался заочно арестовать режиссера Дмитрия Васильева, который является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве, заведенного после несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого Васильева под стражу возвращено без рассмотрения», — сказали в пресс-службе.

Следствие ходатайствовало о заключении Васильева под стражу.

Васильева задержали 9 августа, на следующий день его госпитализировали из изолятора временного содержания. Его адвокат Татьяна Прилипко говорила, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр.