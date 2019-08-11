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Суд не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева
Суд отказался рассматривать ходатайство Следственного комитета об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве. Васильев находится в тяжелом состоянии в реанимации
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Басманный суд отказался заочно арестовать режиссера Дмитрия Васильева, который является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве, заведенного после несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого Васильева под стражу возвращено без рассмотрения», — сказали в пресс-службе.

Следствие ходатайствовало о заключении Васильева под стражу.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Васильева задержали 9 августа, на следующий день его госпитализировали из изолятора временного содержания. Его адвокат Татьяна Прилипко говорила, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр.

В воскресенье в больнице им. А.К.Ерамишанцева РБК уточнили, что Васильев по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

27 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие сопровождалось массовым задержанием участников. По данным МВД, на мероприятии задержали 1074 человека, правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. После акции Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках. Суды вынесли постановления об административных арестах 88 человек, более 330 человек были оштрафованы.

9 августа суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 212 УК (участие в беспорядках).

Авторы: Юлия Выродова, Любовь Порываева
Теги: арест
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